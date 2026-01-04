Azerbaycan'la 2040'a kadar sürecek doğalgaz anlaşması. Bayraktar'dan Venezuela yorumu

Dünyada enerji ve kaynaklar için atılan siyasi adımların gündem olduğu günlerde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'dan doğalgaz anlaşması açıklması geldi. Bakan Bayraktar, Azerbaycan ile toplam 33 milyar metreküplük yeni bir doğal gaz tedarik anlaşması yapıldığını, tedarikin 2029'da başlayarak 15 yıl süreceğini bildirdi.

Anlaşamayla ilgili "Çok yakında imzalar biter, cuma günü nihai müzakereleri sonuçlandırdık. Abşeron Sahası'nda yıllık 2,25 milyar metreküp üretim olacak ve onu 15 yıl boyunca 2040'lı yıllara kadar alacağız. Yine uygun fiyatlı bir gaz bulduk ve uzun dönemli bir şekilde bunu ülkemize almaya başladık. Bu gaz, boru hattından gelecek. Azerbaycan'dan, Hazar Denizi'nden gelecek." detaylarını paylaştı.

BAYRAKTAR'DAN VENEZUELA YORUMU

Bayraktar, Venezuela'da yaşanan olayların enerji piyasalarına etkisine ilişkin, "Beklentilerimiz, dünya petrol piyasalarına şu anda çok fazla negatif etkisi olmayacağı yönünde. Üretim miktarı bakımından baktığımız zaman, dünyadaki üretimin yüzde 1'inden daha az düzeyde bir üretimi var." değerlendirmesinde bulundu.

ENERJİ FİYATLARI DEĞERLENDİRİLİYOR

Yeni yılın yılın gelmesiyle birlikte faturlardaki değişimin ne kadar olacağı merak konusu oldu. Enerji fiyatlarına dair açıklama yapan Bakan Bayraktar, enflasyona göre bir değerlendirme yapıp yıl içerisinde durumu değerlendireceklerini aktardı.