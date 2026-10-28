Aziz Yıldırım'ın aracı kazaya karıştı, sosyal medyada viral oldu

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım 'ın spor tesislerindten ayrılırken yaptığı küçük kaza sonrası internette esprili ilanlar paylaşılmaya başlandı.

Range Rover aracıyla değeri 500-600 bin lira olan Renault Symbol'e park halinde hafif şekilde çarpan Aziz Yıldırım, kaza tespit tutanağı tutmadan yoluna devam etmişti. Yıldırım'ın gündeminin yoğunluğu nedeniyle çarptığını farketmemiş olması da mümkün. Yıldırım'ın durup konuyla ilgilenmek yerine, muhtemelen daha sonra araç sahibiyle temasa geçmek istediği de belirtiliyor.

Bu küçük kaza, sosyal medyada paylaşılıyor. Takımın teknik direktörünün değiştiği dönemde, spor taraftarları, kazayı espri konusu yaptı.

Görüntülere göre, Symbol'ün arka tamponunun sol köşesi hasar alırken sol stop lambası da kırıldı. Symbol'deki hasar kaportacıda sıfır stop lambası dahil 5-7 bin lira civarında yapılabilecekken, Aziz Yıldırım'ın aracında ön sağ kapı, arka sağ kapı ve arka çamurluğunda hasar meydana geldiği görüldü. Aziz Yıldırım'ın lüks aracının tamir fiyatının daha yüksek olacağı tahmin ediliyor.

İNTERNETTE ESPRİ KONUSU OLDU

Aziz Yıldırım'ın yaptığı kaza sonrası Renault Symbol'ün sahibinin aracı satmaya çalıştığına dair iddialar ortaya atıldı.

Sosyal medyada paylaşılan ilan da, bir aracın Yıldırım'ın çarptığı araç olduğu iddia ediliyor. İlanda, aracın 2013 model olduğu, 131 bin kilometrede ve değişensiz olduğu belirtildi. İlan başlığında "Aziz Yıldırım'ın sürttüğü araba, 2013 Renault Symbol, 131 bin kilometrede, değişensiz, sol arkada ufak bir sürtük var, sürtük anı olarak aynen duruyor." yazıldı. Aracın sahibinin iddiasına karşılık, bu aracın gerçekten kazaya karışan araç olup olmadığı da belirsiz.