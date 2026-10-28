Aziz Yıldırım'ın aracı kazaya karıştı, sosyal medyada viral oldu
28.10.2026 08:19
Son Güncelleme: 28.10.2026 08:54
Aziz Yıldırım kazaya karıştı.
Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın Range Rover aracıyla karıştığı kaza internette gündem oldu. Kazaya karıştığı iddia edilen bir araç için hemen satış ilanı verildi.
Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'ın spor tesislerindten ayrılırken yaptığı küçük kaza sonrası internette esprili ilanlar paylaşılmaya başlandı.
Range Rover aracıyla değeri 500-600 bin lira olan Renault Symbol'e park halinde hafif şekilde çarpan Aziz Yıldırım, kaza tespit tutanağı tutmadan yoluna devam etmişti. Yıldırım'ın gündeminin yoğunluğu nedeniyle çarptığını farketmemiş olması da mümkün. Yıldırım'ın durup konuyla ilgilenmek yerine, muhtemelen daha sonra araç sahibiyle temasa geçmek istediği de belirtiliyor.
Bu küçük kaza, sosyal medyada paylaşılıyor. Takımın teknik direktörünün değiştiği dönemde, spor taraftarları, kazayı espri konusu yaptı.
Görüntülere göre, Symbol'ün arka tamponunun sol köşesi hasar alırken sol stop lambası da kırıldı. Symbol'deki hasar kaportacıda sıfır stop lambası dahil 5-7 bin lira civarında yapılabilecekken, Aziz Yıldırım'ın aracında ön sağ kapı, arka sağ kapı ve arka çamurluğunda hasar meydana geldiği görüldü. Aziz Yıldırım'ın lüks aracının tamir fiyatının daha yüksek olacağı tahmin ediliyor.
İNTERNETTE ESPRİ KONUSU OLDU
Aziz Yıldırım'ın yaptığı kaza sonrası Renault Symbol'ün sahibinin aracı satmaya çalıştığına dair iddialar ortaya atıldı.
Sosyal medyada paylaşılan ilan da, bir aracın Yıldırım'ın çarptığı araç olduğu iddia ediliyor. İlanda, aracın 2013 model olduğu, 131 bin kilometrede ve değişensiz olduğu belirtildi. İlan başlığında "Aziz Yıldırım'ın sürttüğü araba, 2013 Renault Symbol, 131 bin kilometrede, değişensiz, sol arkada ufak bir sürtük var, sürtük anı olarak aynen duruyor." yazıldı. Aracın sahibinin iddiasına karşılık, bu aracın gerçekten kazaya karışan araç olup olmadığı da belirsiz.
SYMBOL'ÜN SAHİBİ NE YAPACAK?
Symbol'ün sahibi internete düşen videoları kanıt olarak gösterip, karakola giderek Aziz Yıldırım'ından şikayetçi olup hasarının karşılanmasını talep edebilir.
İLAN GERÇEK DIŞI
Aracın kasa tipi incelendiğinde 2016 model ve üstü olan model karşımıza çıkıyor. 2015 model yılına kadar olan araçlarda plaka tampon kısmındayken, 2016 ve sonrası Symbol araçlarda plaka bagaj kapağına konumlandırıldı. Bu nedenle aracın 2013 model olması ihtimali de ortadan kalkıyor. Bununla birlikte 2018 yılındaki İstanbul plaka serisi olan B.. harf grubuna sahip olmasından dolayı büyük ihtimalle araç 2018 model olduğu ortaya çıkıyor.
BİR BAŞKA İLANDA DA AZİZ YILDIRIM'IN ADI GEÇİYOR
Farklı bir ilanda da Aziz Yıldırım'ın adı kullanılarak satış yapılıyor. 2001 model Range Rover 4.6 Vogue aracın Aziz Yıldırım'ın eski aracı olarak satışa konulduğu görülüyor. 34 FB 2296 plakalı araç İstanbul'un Esenyurt ilçesinde satışa sunuldu. 183 bin 500 kilometrede olduğu iddia edilen araç için 750 bin lira değer biçildi. İlan detayında "Aziz Yıldırım'ın özel FB plakalı eski aracı." ibaresi yer aldı.