Yargıtay 10. Hukuk Dairesi 2026/8527, 03.06.2026 tarihli kararıyla, babasının veya yakınlarının yanında sigortalı çalışmasının ardından emekli olmak isteyenler için önemli karar verdi.

Yüksek Mahkeme'nin önüne gelen bir anlaşmazlıkta, bir çalışan, , 12 Mayıs 1998 ve 25 Haziran 1998 tarihleri arasında 506 sayılı Kanun kapsamında 68 gün 4/a hizmeti, 6 Mart 2019 ile 10 Ekim 2022 tarihleri arasında 1230 gün 4/a hizmeti bulunduğunu, toplam 4/a hizmetinin 1338 gün olduğunu belirtti. 2004 – 2019 tarihleri arasında 5340 gün 4/b hizmetiyle birlikte toplam hizmet süresinin 6678 gün olduğunu ileri sürdü, emekli maaşı bağlamasını istedi.

Talep, SGK tarafından geri çevrildi. SGK, davacının 60 yaş ve 7000 gün prim ödeme gün sayısı şartını taşımaması nedeniyle 12 Ağustos 2024 tarihli tahsis talebine göre aylık bağlanamadığını bildirdi. Kurum, 12 Mayıs 1998 tarihinde işe girişi bulunsa da baba veya anasına ait iş yerinde çalışan küçük yaştakilerin, “vasinin iştiraki ile yazılı olarak yapılmış ve hakim tarafından tasdik edilmiş bir hizmet akdi mevcut olmadıkça” sigortalı sayılmalarına imkan bulunmadığını, bu nedenle 18 yaş altında geçen hizmetlerin dikkate alınmadığını savundu.

SGK, ayrıca, “işe giriş bildirgesinin tek başına çalışmanın gerçek ve fiili olduğunun kanıtı olmadığını, Kurum kayıtlarında çalışmaya ilişkin aylık bildirge ve bordro bulunmadığını ve bildirgenin çalışmaya başlangıç teşkil edemeyeceğini” belirterek davanın reddini istedi.

İlk derece mahkemesi, davanın kabulüne karar verdi. Davacının tahsis talep tarihi olan 3 Mart 2023 tarihi itibarıyla yaşlılık aylığına hak kazandığının ve davacıya 1 Nisan 2024 tarihinden itibaren yaşlılık aylığı ödenmesi gerektiğine karar veren ilk derece mahkeme, ödenmeyen birikmiş aylıkların her bir aylığın ödenmesi gereken tarihlerden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte davalı Kurumdan alınarak davacıya ödenmesine hükmetti.

Karar yargı sürecinin ardından Yargıtay'ın önüne geldi. Yüksek Mahkeme, dava dosylasında yaptığı inceleme sonrasında, temyiz olunan ilk derece mahkemesi kararına karşı istinaf başvurusunun esastan reddine ilişkin bölge adliye mahkemesi kararının ortadan kaldırılmasına karar verdi.

ÇALIŞMANIN EVRAKLA İSPATI GEREKLİ

Kararda, sigortalılığın kabulü ve hüküm altına alınabilmesi için mutlak koşul niteliğindeki hizmet sözleşmesi ve ve gerçekten çalışmış olmanın varlığının ortaya konulması gerektiği vurgulandı. Kararın ayrıntılarında, davacı adına M. Ö. unvanlı yerinden işe giriş bildirgelerinin SGK'ye verildiğin ancak çalışıldığı iddia edilen dönemlere karşıyık, “işyerinin sicil bilgileri ile dönem bordrolarının ibraz edilmediği, babası yanındaki çalışmaların fiili çalışmaya dayalı olup olmadığı konusunda eksik inceleme ve araştırmaya dayalı şekilde hüküm kurulduğu tespit edildiği” de yer aldı. Yargıtay, ilk derece mahkeceme öncelikle, davacının çalıştığını ileri sürdüğü tarihler ile iş yerine ait dönem bordrolarında kayıtlı ve tarafsız tanıkların saptanarak bilgilerine başvurulmasını, tanıkların hizmet cetvellerinin davalı Kurumdan istenerek çalışma sürelerinin tam olarak belirlenmesini de istedi.