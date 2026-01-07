BAĞ-KUR borcu olanlara müjde. Sağlık hizmetinden yararlanacaklar
07.01.2026 07:44
Anadolu Ajansı
Burak Taşçı
Borçlu BAĞ-KUR sigortalıları yıl sonuna kadar sağlık hizmetlerinden yararlanabilecek.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karar gereğince, 60 günden fazla prim borcu olan Bağ-Kurlular ve bakmakla yükümlü oldukları kişiler sağlık hizmetlerinden yararlanmaya devam edecek.
Karar gereğince sağlık hizmetlerinden 31/12/2026 tarihine kadar yararlanılacak.
HER YIL YAPILIYOR
Yapılan tarih düzenlemesi her yıl periyodik olarak gerçekleştiriliyor ve borcu bulunan Bağ-Kurluların sağlıktan yararlanmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlanıyor.