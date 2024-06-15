Bağımsız denetim yönetmeliğinde değişiklik yapıldı

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından hazırlanan Bağımsız Denetim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.



Buna göre, denetim kuruluşları ve denetim üstlenen bağımsız denetçiler faaliyetlerini, asgari şartları Kurumca belirlenen bir kalite yönetim sistemi çerçevesinde yürütecek.



İnceleme ve denetimler, ihbar ve şikayetler ya da diğer kurum ve kuruluşların bildirimleri sonucunda, yaptıkları denetim çalışmaları ve faaliyetleriyle, ilgili mevzuata ve düzenlemelere aykırı hareket ettikleri tespit edilenlere, aykırılıkların mahiyetine bağlı olarak Kurul kararıyla ikaz, uyarı, faaliyetin kısıtlanması, faaliyet izninin askıya alınması ve faaliyet izninin iptali yaptırımları uygulanacak. Bu işlemler, Kurumca elektronik ortamda tutulan sicile kaydedilecek ve kamuoyuna ilan edilecek.



FİNANSAL RAPORLAMA İÇİN BÜYÜK İŞLETME HADLERİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI



Kurulun konuya ilişkin kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.



Buna göre, 660 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin 9'uncu maddesi uyarınca büyük ve orta boy işletmeler için finansal raporlama standardı (BOBİ FRS) oluşturulurken esas alınan "önce küçükleri düşün" yaklaşımının muhafaza edilmesi ve orta büyüklükteki işletmelerin asgari maliyetlerle finansal tablolarını hazırlamaları için BOBİ FRS'te yer alan "büyük işletme" hadlerinde değişiklik yapıldı.



Buna göre, büyük işletme hadleri, "aktif toplamı 400 milyon ve üstü Türk lirası", "yıllık net satış hasılatı 800 milyon ve üstü Türk lirası" olarak belirlendi. Bu hadler, "aktif toplamı 200 milyon ve üstü Türk lirası", "yıllık net satış hasılatı 400 milyon ve üstü Türk lirası" olarak uygulanıyordu.



Değişiklikler 1 Ocak 2024 ve sonrası başlayan hesap dönemlerinde geçerli olacak.