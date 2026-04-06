Baharın simgesi dudak uçuklatıyor. Tanesi bile 50 lira

Yazın habercisi yeşil erik çıktı.

Kışın da artık bulunabilen erik yurt dışından getirilerek soğuk odalarda bekletiliyor.

Tezgahtaki yerini alan eriğin ise kilosu 2 bin 400 liradan satışa çıkarken tane fiyatı ise 40-50 lira arasında değişiyor.

Vatandaşlar, pahalılıktan şikayet ederken manavlar ise aşerenlerin, hastası olanların özellikle canı erik çekenin doyumluk değil tadımlık aldığından bahsetti.

Hasatlar başladıktan sonra eriğin kilo fiyatının düşmesi bekleniyor.

DOLARLA SATILDI

Türkiye'den ithal edilen erik, Irak'ın Süleymaniye kentinde rafları süsledi. Yılın ilk ürünü olması ve arzının sınırlı kalması, fiyatların yükselmesine yol açıyor.

Ön sipariş ile satılan eriklerin kilosu ise 500 dolar (yaklaşık 22 bin lira).