Bahçelievler Yarısı Bizden'de lider oldu

‘Yarısı Bizden’ kampanyasında İstanbul genelinde yapılan 17 bin 246 başvurunun 3 bin 738’i Bahçelievler’den geldi. İlçe, yüzde 22’lik oranla birinci sırada yer aldı. Deprem riskine karşı başlatılan dönüşüm seferberliği kapsamında, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinesinde yürütülen ‘Yarısı Bizden’ kampanyasına başvurular devam ediyor.



Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin ardından hız kazanan kampanyayla vatandaşlara, ev ve iş yerlerini depreme dayanıklı hale getirmeleri için hibe, kredi ve taşınma desteği veriliyor. Her bir konut için sağlanan 1 milyon 875 bin liralık finansman desteği sayesinde, vatandaşlar binalarını güvenli şekilde yeniden inşa ettirebiliyor.



BAHÇELİEVLER, İSTANBUL’UN YÜZDE 22’SİNİ DÖNÜŞTÜRDÜ



İstanbul genelinde 2024’ten bu yana kampanyaya yapılan 17 bin 246 başvurunun 3 bin 738’i Bahçelievler’den geldi. Böylece Bahçelievler, yüzde 22’lik payla en çok başvurunun yapıldığı ilçe oldu. Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, kentsel dönüşümün hayati önem taşıdığını belirterek, “17 Ağustos 1999’u unutmadık, 6 Şubat 2023’ü de unutamayız. ‘Eski, kötü, mezar ev, deprem evi’ dediğim yapılar yavaş yavaş eriyor. Bahçelievler’de 22 bin bina var. Bunların yüzde 40’ı 1999 sonrası yapıldı, geri kalan yüzde 60’ını yeniliyoruz” dedi.



DÖNÜŞÜM İÇİN 7 BİN BİNA TEŞVİK EDİLDİ



Bahadır, göreve geldikten sonra ilçede 8 kentsel dönüşüm planını devreye aldıklarını, 7 bin binanın yenilenmesi için teşvik sağladıklarını ifade etti. Mahallelerde kurdukları Kentsel Dönüşüm İrtibat Büroları sayesinde vatandaşların bilgiye kolay ulaşabildiğini dile getiren Bahadır, “Vatandaş belediyeye gelmeden, evine en yakın noktadan hakkını öğreniyor. ‘Çıkma alabilir miyim, yükselebilir miyim, küçülür mü?’ hepsini öğrenebiliyor. Devletin sağladığı destekle sürecin hızlandığını ancak asıl sorumluluk yerel yönetimlerde” diye konuştu.



Kentsel dönüşümün hız kazanması için vatandaşlara çağrıda bulunan Bahadır, sözlerini şöyle sürdürdü:



“Çocuklarını, eşlerini, torunlarını, kendilerini seviyorlarsa komşularıyla anlaşsınlar. Noter sözleşmesini yapsınlar ve bize gelsinler. Bu imkanları kaçırmayın. Bahçelievler’de 8 plan notuyla Sayın Cumhurbaşkanımızın başlattığı ‘Yarısı Bizden’ kampanyası kapsamında sınırsız fırsat var. Lütfen ölüm evlerinde oturmayın. Bahçelievler’de 2024 yılında 400 bina yıkıldı, 2025 yılı sonunda bu rakamın 700-1000 arası olacak; Önümüzdeki 5-6 yıl içinde ilçede riskli bina kalmayacak. Belediye olarak, ek teşvikler uygulıyoruz, 600 metrekarelik birleşim sağlayan vatandaşlara yüzde 15 bonus hakkı veriyoruz. Bu uygulamayı otopark sorununu çözmek için geliştirildik. Tüm bunları yaparken hem modern Bahçelievler inşa etmeyi amaçlıyoruz hem de olası bir depremde vatandaşların sağlam binalarda yaşamasını sağlamayı. Belediyecilikteki asıl misyonumuz bu. Planlarımız hazır, hükümetimiz destek veriyor. Böyle devam ederse Bahçelievler güvenli bir ilçe olacak.”