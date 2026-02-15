Bakan açıkladı. Evde Bakım Yardımı ödemelerinde yeni dönem başlıyor

Bakan Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada, bakanlık tarafından sunulan en önemli aile odaklı bakım hizmet modellerinden biri olan Evde Bakım Yardımı'nın 2006'da engelli bireylerin öncelikle aile yanında desteklenmeleri düşüncesiyle başlatıldığını hatırlattı.

Aile ve Sosyal Hizmet Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, evde bakımlarında tam bağımlı olan vatandaşların ailelerine destek olmak amacıyla verilen Evde Bakım Yardımı'nın hesaplara geçirildiğini aktardı.

Evde Bakım Yardımı aylık ödemeleri 2026 yılında gelen zamla beraber Ocak-Temmuz dönemi için 11 bin 702 liradan, 13 bin 878 liraya yükseldi.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı "Halihazırda 516 bin vatandaşımız Evde Bakım Yardımı'ndan yararlanıyor. Bu kapsamda bu ay toplam 7,09 milyar lira ödeme yapıyoruz. Ödemelerin tüm engelli vatandaşlarımıza hayırlı olmasını dilerim." ifadelerini kullandı.