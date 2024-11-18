Bakan Bayraktar: 66 milyon varillik rezerv keşfettik

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın 2025 yılı bütçesi ele alındı.



Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, bakanlığının bütçesine ilişkin açıklamalarda bulundu.



Bakan Bayraktar'ın açıklamalarından öne çıkanlar:



"2024 yılında; Şırnak, Hakkâri, Van başta olmak üzere toplam 84 sondaj tamamlanmış olup bu rakamı yıl sonunda 103’e çıkaracağız. Bu sayede 66 milyon varillik yeni rezerv keşfettik. 2025 yılında ise 143 arama sondajı yapmayı hedefliyoruz.



Yaptığımız altyapı yatırımlarıyla yıllık 80 milyar metreküp doğalgaz arzı sağlayabilecek durumdayız.



Akkuyu Nükleer Güç Santrali tümüyle devreye alındığında Türkiye'nin elektrik ihtiyacının yüzde 10’unu karşılayacak ve yıllık 7 milyar metreküp doğalgaz ithalatı ile 35 milyon ton karbon salımını önleyecektir.



2030 yılına kadar 20 milyar doların üzerinde enerji verimliliği yatırımı gerçekleştireceğiz. Bu yatırımlar sayesinde önümüzdeki 15 yılda 46 milyar dolar değerinde enerji tasarrufu sağlayacağız.



Yenilenebilir enerjide izin süreçlerini 24 ayın alyına düşürecek bir model üzerinde çalışıyoruz."

