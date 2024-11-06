Bakan Bayraktar açıkladı: Petrol ve doğalgaz üretiminde rekor

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, ham petrol ve doğalgaz üretiminde ekimde yeni rekorlar kırıldı.



Bu dönemde, yurt içi ham petrol üretimi 3 milyon 361 bin 725 varil, doğalgaz üretimi de 234 milyon 384 bin 17 metreküp ile aylık bazda tüm zamanların en yüksek rakamına ulaştı.



Gabar'da geçen ay ham petrol üretimi 1 milyon 566 bin 214 varil, Sakarya Gaz Sahası'nda doğalgaz üretimi ise 196 milyon 772 bin 874 metreküp olarak gerçekleşti.



Söz konusu ham petrol üretiminin yüzde 46,6'sı Gabar'dan, doğalgaz üretiminin yüzde 84'ü ise Sakarya Gaz Sahası'ndan karşılandı.



"HEDEFİMİZ, ENERJİDE TAM BAĞIMSIZ TÜRKİYE"



Günlük ortalama petrol üretiminde ekimde 108 bin 443 varil, doğalgaz üretiminde ise 7 milyon 568 bin 242 metreküple en yüksek seviyeler yakalandı.



En yüksek günlük petrol üretimi 111 bin 280 varil ile 29 Ekim'de, en yüksek günlük doğalgaz üretimi 7 milyon 908 bin 44 metreküp ile 23 Ekim'de kayda geçti. Gabar'da üretim 29 Ekim'de 52 bin 573 varil, Sakarya Gaz Sahası'nda 23 Ekim'de üretim 6 milyon 666 bin 803 metreküp olarak hesaplandı.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Bakan Bayraktar, petrol ve doğalgazda üretime odaklandıkları bir yıl yaşandığını belirterek, "Ekim ayında petrol ve doğalgaz üretimimiz hem aylık hem de günlük bazda yeni zirvelere ulaştı. Ham petrol üretiminde 3 milyon 361 bin 725 varil, doğalgaz üretiminde ise 234 milyon 384 bin 17 metreküp ile tüm zamanların en yüksek rakamlarını yakaladık." ifadelerini kullandı.



Türkiye'nin büyüdüğünün, nüfusunun arttığının ve ihtiyaçlarının çoğaldığının altını çizen Bayraktar, şunları kaydetti:



"Yeni sahalarda, yeni aramalarla, yeni sondajlarla hem petrolde hem de doğalgazda üretimimizi artıracağız. Somali'de sismik faaliyetlerine başlayan Oruç Reis örneğinde olduğu gibi farklı kıtalarda yeni rezervler, yeni keşifler için gayret göstereceğiz. Hedefimiz, enerjide tam bağımsız Türkiye."

