Bakan Bayraktar Akkuyu Nükleer Santrali'ni ziyaret etti. Nükleer enerji konusunda mesajlar verdi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Mersin'de bulunan Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde incelemelerde bulundu. Sahada yürütülen faaliyetleri yerinde gören Bayraktar, birinci reaktörün kontrol odasında yetkililerden bilgi aldı.

Bakan Bayraktar, Akkuyu Nükleer Güç Santrali için Rusya'da özel eğitim alan mühendislerle görüştü kendileriyle sohbet etti. Rosatom Genel Müdürü Alexey Likhachev ile bir araya gelen Bayraktar, projede gelinen son aşamayı ve projenin hedeflerini ele aldı. Ziyarette Bayraktar'a Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu da eşlik etti.

Görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yapan Alparslan Bayraktar, inşasının yüzde 99'u tamamlanan birinci reaktörün kontrol odasıında incelemelerde bulunduğundan bahsetti.

YENİ NÜKLEER SANTRAL VURGUSU

Türkiye'nin hedefinin sıfır emisyonlu, kesintisiz ve çevre dostu nükleer enerjiyi ülkenin enerji sepetindeki en güçlü kaynaklardan biri haline getirmek olduğunu vurgulayan Bayraktar, "Nükleer enerji bizim için sadece bir elektrik üretim aracı değil, teknolojik atılımın, ekonomik kalkınmanın ve enerji yüzyılının da anahtarıdır. Bu güçlü vizyonla yalnızca Akkuyu ile kalmayarak Sinop ve Trakya'da da planladığımız yeni santrallerin yanı sıra küçük modüler reaktörleri de üretim portföyümüze ekleyeceğiz. 2050'ye kadar nükleer kapasitemizi 20 bin megavata ulaştıracağız." ifadelerini kullandı.