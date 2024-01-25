Bakan Bayraktar: Doğalgaz ve elektrikte fiyat artışı öngörmüyoruz

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Bakanlık'ta basın mensupları bir araya gelerek gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bakan Bayraktar, yenilenebilir enerji yatırımları kapsamında belli zamanlarda kapasiteler açıldığını vurgulayarak, "Uzun bir süredir teknik çalışmalarını yürüttüğümüz bir sürecin sonuna geldik ve bugün itibarıyla sanayicilerimizin kendi tüketimleri için kurmaları yönünde 7 bin 500 megavatlık yenilenebilir kapasiteyi ilan ediyoruz. Başvurularını yapabilecekler ve 7 bin 500 megavatı 2024 yılı içerisinde tahsis edeceğiz. Bir an önce bu yatırımların gerçekleşmesini ve yeni kurulu güçlerin devreye girmesini bekliyoruz. Bu, 5 milyar dolarlık bir yatırım anlamına geliyor." ifadelerini kullandı.



KARADENİZ'DE YENİ KEŞİFLER



Karadeniz'de doğalgaz üretimini artırmaya yönelik çalışmaların sürdüğü bilgisini veren Bayraktar, "İlk fazda üretim hedefi 10 milyon metreküp diye ilan edilmişti. Dolayısıyla 2,7 milyondan 10 milyon metreküpe gelinmesi gerekiyor. İkinci fazda 40 milyon metreküp üretime ulaşmayı hedefliyoruz. Bu yıl denizlerde üretime odaklanıyoruz. Temel hedefimiz üretimi artırmak ama keşifle alakalı özellikle Karadeniz'de birkaç sondaj hedefimiz var. 2024 yeni bir keşfin yılı olabilir." diye konuştu.



BAE İLE ANLAŞMA



Birleşik Arap Emirlikleri ile stratejik ortaklık çerçeve anlaşması imzalandığını anımsatan Bayraktar, "Anlaşma daha sonra kamuya açık bir metin olduğu halde sanki kapitülasyon veriliyor gibi yansıtmak isteyen kesimler oldu, muhalefetten buna eleştiriler oldu. Meclisimizin onayladığı ve internet sitesinde bulabildiğiniz bir metin. Orayı okuduğunuzda hiçbir şekilde kapitülasyon yok, sadece iki ülkenin ortak çalışma iradesi var. Projeleri değerlendirme iradesi var." ifadelerini kullandı.



DOĞALGAZ VE ELEKTRİK FİYATLARI



Bakan Bayraktar, bu yıl dünyada "daha makul" gaz fiyatları beklediklerine dikkati çekerek, petrol piyasasında da arz tarafında ciddi sıkıntı olmadığını aktardı. Türkiye'de şu an doğalgazda ve elektrikte fiyat artışı öngörülmediğini, petroldeki otomatik fiyatlandırmadan dolayı akaryakıtta aşağı ve yukarı yönlü değişimler olabildiğini sözlerine ekledi.



MODÜLER REAKTÖR KANUNU



Türkiye'nin Sinop, Akkuyu ve Trakya'da toplam 12 reaktörlük büyük bir nükleer enerji programı olduğuna dikkati çeken Bayraktar, şöyle konuştu: "Bu yıl içinde Meclis'in gündemine Modüler Reaktör Kanunu'nu getirmeyi hedefliyoruz. Yaklaşık 15 bin megavatlık, bahsettiğim 12 reaktörden, 5 bin megavatlık da küçük modüler reaktörlerden. Türkiye'nin 2050'ye kadar 20 bin megavatlık kapasiteye ihtiyacı var."