Bakan Bayraktar duyurdu! Suriye'ye gaz ihracatı başlıyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Şam'da Suriyeli mevkiidaşı Muhammed Beşir ile görüştü.



Görüşmenin ardından iki ülke arasında enerji, madencilik ve hidrokarbon alanlarında iş birliği anlaşması imzalandı.



Bakan Bayraktar, Suriye'ye elektrik ihracatını 3 katına çıkararak gelecek aylarda 1000 megavatlık ihracat gerçekleştirmek istediklerini bildirdi.



Öte yandan, Suriye'ye 2 milyar metreküp gaz ihracatının kısa sürede başlayacağını duyurdu.



Muhammed Beşir, Türkiye ile doğalgaz boru hattının tamamlanması için çalışacaklarını ve gaz akışının haziran ayında başlayacağını söyledi.



Elektrik bağlantısının ise yıl sonuna kadar işlevsel hale gelmesini beklediklerini belirtti.



Ayrıntılar geliyor.