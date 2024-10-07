Bakan Bayraktar: Elektrik ve doğalgaza üç ay zam yapılmayacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, doğalgaz zammına ilişkin konuştu.

"Yıl başına kadar elektrik ve doğalgaza zam yok." ifadelerini kullanan Bayraktar, "Elektrik ve doğalgaz destekleri 2025'te yeniden belirlenecek." dedi.

Yeni destek modelinin 2025'te başlayacağını söyleyen Bakan Bayraktar, "Elektrik tüketimi yüksek olana destek az olacak." diye konuştu.



KARADENİZ GAZINA YABANCI İLGİSİ



Karadeniz gazında günlük üretimin 6 milyon metreküpe ulaştığını açıklayan Bakan Bayraktar, "Karadeniz gazına 3 şirket ortaklık ilgisi gösteriyor." dedi.