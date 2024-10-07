Bakan Bayraktar: Elektrik ve doğalgaza üç ay zam yapılmayacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Elektrik ve doğalgaza üç ay zam yapılmayacak." dedi.

Bakan Bayraktar: Elektrik ve doğalgaza üç ay zam yapılmayacak
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Türkiye'nin günlük petrol üretimi 110 bin varile ulaştı

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar,  zammına ilişkin konuştu.

"Yıl başına kadar elektrik ve doğalgaza yok." ifadelerini kullanan Bayraktar, " ve doğalgaz destekleri 2025'te yeniden belirlenecek." dedi.

Yeni destek modelinin 2025'te başlayacağını söyleyen Bakan Bayraktar, "Elektrik tüketimi yüksek olana destek az olacak." diye konuştu.

KARADENİZ GAZINA YABANCI İLGİSİ

Karadeniz gazında günlük üretimin 6 milyon metreküpe ulaştığını açıklayan Bakan Bayraktar, "Karadeniz gazına 3 şirket ortaklık ilgisi gösteriyor." dedi.

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