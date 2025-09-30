Bakan Bayraktar: Elektrik ve doğalgazda kışa girerken zam yok

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Habertürk'te katıldığı yayında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bakan Bayraktar, "Kış aylarında zam ihtimali var mı?" var mı sorusuna da yanıt verdi.

Bayraktar, "Kışa girerken elektrik ve doğalgazda zam düşünmüyoruz" dedi.

Faturada devlet desteğinin ciddi boyutlarda olduğunu dile getiren Bayraktar, "Gazı halka yarı fiyatını veriyoruz" dedi.



"KARADENİZ ÜRETİMİNDE ÖNÜMÜZDEKİ YIL 8 MİLYON HANENİN İHTİYACI KARŞILANACAK"

Bakan Bayraktar, Karadeniz gazından 4 milyon hanenin ihtiyacının karşılandığını, önümüzdeki yıl bu sayının 8 milyon haneye çıkacağını belirtti.



Bayraktar, "Türkiye'nin kendine has gerçekleri var. 60 milyar metreküplük devasa tüketim var. Karadeniz üretiminde ihtiyacımızın bir kısmını karşılar hale geldik. Zamana ihtiyacımız var. Önümüzdeki yıl bu vakitler konuştuğumuzda 4 milyon hane 8 milyona çıkacak. Bir taraftan kendi gazımızı üretime geçirmek adına bu çabanın içindeyiz. 2028'e geldiğimizde 16 milyon hanenin gazını kendi gazımızla karşılayacağız" dedi.



DOĞALGAZDA DEVLET DESTEĞİNE DÜZENLEME SİNYALİ

Bakan Bayraktar, doğalgaz fiyatlarında devlet desteğine yönelik düzenleme sinyali verdi. Doğalgazda da elektrikte olduğu gibi kademeli bir sisteme yeni yıl itibariyle geçileceğini söyledi.

"TÜRKİYE'DE KULLANILAN GAZIN YÜZDE 10'U ABD'DEN GELİYOR"

Bakan Bayraktar'a ABD ile yapılan LNG anlaşmasına yönelik eleştirilere de yanıt verdi.



Bayraktar, "Dünyanın en ucuz doğalgazı orada. Rusya'dan da ucuz, her yerden daha ucuz. Diyebilirsiniz ki hani niye şimdiye kadar almadık? Hayır, şimdiye kadar biz alıyorduk ABD'den. Türkiye'deki şu anda kullandığımız gazın yüzde 10'u ABD'den geliyor gemilerle" dedi.

"12 NÜKLEER REAKTÖR YAPILACAK"

ABD ile yapılan nükleer alanda işbirliği mutabakatına da değinen Bayraktar, enerji ihtiyacı günden güne artan Türkiye'nin nükleer alanda atılım yapması gerektiğini söyledi.



Bayraktar, "Sinop'ta 4, Trakya'da 4 reaktör. Toplam 8. 12 toplam reaktörle 15 bin megavatı kurmamız lazım"dedi.



