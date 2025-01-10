Bakan Bayraktar: Elektrikte ezber bozacak kararlar alacağız

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, elektrik dağıtım sektöründeki 2026-2030 yıllarını kapsayacak tarife dönemine daha farklı bir gözle bakacaklarını belirtti.

Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği (Elder) 15. Sektör Toplantısı'nda konuşan Bayraktar, tüm dünyada elektriğin üretiminden iletimine, dağıtımından perakende hizmetine kadar dönüşümün yaşandığını söyledi.



Bakan Bayraktar, "2025 yılı, yeni bir elektrik dağıtım ve perakende piyasa mimarisini tasarladığımız, geldiğimiz noktayı gözden geçirip cesur ve ezber bozacak kararlar alacağımız önemli bir yıl olacak." dedi.

13 MİLYAR LİRALIK YATIRIM PLANI



Dağıtım şirketlerinin, 4'üncü uygulama dönemi olan 2021-2025 döneminde yaklaşık 70 milyar liralık onaylı bir yatırım planının bulunduğunu vurgulayan Bayraktar, "Bu uygulama döneminin ilk 4 yıldaki toplam yatırımı 55 milyar lira olarak gerçekleşti. İçinde bulunduğumuz yıl içinse 13 milyar liralık yatırım planı öngörüyoruz." diye konuştu.

MERKEZ ÜLKE OLMA HEDEFİ



Elektrik ithalat ve ihracat kapasitesini 2035'e kadar 3 katına çıkarmayı planladıklarını belirten Bayraktar, bölgede merkez ülke halinde gelmeyi hedeflediklerini kaydetti.



Bayraktar, elektrik dağıtım alanında nihai hedefin vatandaşların memnuniyetini en üst düzeye çıkarmak olduğunu söyledi.