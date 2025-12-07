Bakan Bayraktar: Enerjide tam bağımsız Türkiye, gençlerimizle mümkün olacak

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'ndan, Silopi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerini Silopi'de petrol arama faaliyetlerinin sürdüğü Dader-1 Sondaj Sahası’nda ağırladı.

Yaşadıkları bölgede yürütülen sondaj çalışmalarını yakından görme fırsatı yakalayan öğrenciler, Türkiye’nin enerji alanındaki hedefleri konusunda da bilgiler edindi. Türkiye’nin enerji alanında yürüttüğü çalışmalara ilişkin sorularını Türkiye Petrolleri’nin uzman isimlerine yöneltme fırsatı bulan öğrenciler, bol bol hatıra fotoğrafı da çektirdi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, öğrencilerin Silopi'deki sondaj sahası ziyaretine ilişkin görüntüleri NSosyal hesabında paylaştı. Bakan Bayraktar, paylaşımında, "Yarınlarımızın teminatı gençlerimizi Türkiye’nin enerjideki yerli ve milli gücüyle yerinde tanıştırmaya devam ediyoruz. Son olarak Silopi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerimizi Silopi Dader-1 sondaj sahamızda misafir ettik. Gençlerimiz, bölgede yürütülen sondaj çalışmalarını yerinde inceledi, petrol arama süreçleri hakkında bilgi aldı. Türkiye Yüzyılı’nı sadece kaynaklarımızla değil gençliğimizin aklı, heyecanı ve cesaretiyle inşa edebileceğimizi biliyoruz. Enerjide tam bağımsız Türkiye, gençlerimizle mümkün olacak" ifadelerine yer verdi.