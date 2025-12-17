Bakan Bayraktar Ertuğrul Gazi Gemisi'ni paylaştı. "100'üncü ship-to-ship operasyonunu tamamladı"

"GAZLAŞTIRMA KAPASİTESİ ARTACAK”

LNG alanında yapılan yatırımlar sayesinde Türkiye'nin günlük gazlaştırma kapasitesini 5 katına çıkararak 161 milyon metreküpe ulaştırdıklarını aktaran Bakan Bayraktar, "Ertuğrul Gazi FRSU, bu yolda önemli bir görev üstlendi. Şu anda doğalgaz tüketimimizin neredeyse yarısını sıvılaştırılmış gazla karşılayabilir durumdayız. Önümüzdeki dönemde gazlaştırma kapasitemizi 200 milyon metreküpün üzerine çıkaracağız" ifadelerine yer verdi.

Bayraktar, Türkiye'yi enerjide yalnızca kendi talebini karşılayan bir ülke olmaktan çıkaracaklarının ve bölgesindeki ülkelere doğalgaz ihraç edebilen bir merkez ülke haline getireceklerinin de altını çizdi.