Bakan Bayraktar Ertuğrul Gazi Gemisi'ni paylaştı. "100'üncü ship-to-ship operasyonunu tamamladı"
17.12.2025 13:36
DHA
Türkiye'nin ilk yerli Yüzer Depolama ve Yeniden Gazlaştırma Ünitesi (FSRU) gemisi Ertuğrul Gazi, 100'üncü gemiden gemiye transfer (ship-to-ship) operasyonunu gerçekleştirdi.
Türkiye'nin doğalgaz arz güvenliğini sağlamlaştırmak üzere devreye aldığı ilk yerli Yüzer Depolama ve Yeniden Gazlaştırma Ünitesi (FSRU) gemisi Ertuğrul Gazi, operasyonlarında önemli bir aşamayı daha geride bıraktı.
Gemilerle Türkiye'ye gelen sıvılaştırılmış doğalgazı (LNG) yeniden gazlaştırarak şebekeye iletebilen Ertuğrul Gazi, 100'üncü ship-to-ship operasyonunu yaptı.
295 metre boyu, 46 metre genişliği ve 63 metre yüksekliği bulunan Ertuğrul Gazi FSRU, diğer bir deyişle yaklaşık olarak 3 futbol sahası büyüklüğünde ve Galata Kulesi yüksekliğinde.
110 milyon metreküp doğalgaza eşdeğer 170 bin metreküp LNG depolama kapasitesine sahip olan Ertuğrul Gazi, günde 28 milyon metreküp gazlaştırma yapabiliyor.
Türkiye'nin 2'si LNG terminali ve 3'ü de FSRU olmak üzere toplamda 5 LNG giriş noktası bulunuyor. Dörtyol FSRU ve Saros FSRU ile Marmaraereğlisi LNG Terminali BOTAŞ tarafından işletilirken, bir LNG terminali ve bir FSRU terminali de İzmir Aliağa’da özel sektör bünyesinde yer alıyor.
"9,3 MİLYAR METREKÜP KATKIDA BULUNDU"
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, yaptığı yazılı açıklamada, "Enerji arz güvenliğimize esneklik kazandırmak ve kaynak çeşitliliği sağlamak adına 25 Haziran 2021'de BOTAŞ Dörtyol Terminali'nde hizmete aldığımız ilk yerli ve milli FSRU gemimiz Ertuğrul Gazi, doğalgaz iletim sistemine 9,3 milyar metreküp katkıda bulundu" dedi.
"GAZLAŞTIRMA KAPASİTESİ ARTACAK”
LNG alanında yapılan yatırımlar sayesinde Türkiye'nin günlük gazlaştırma kapasitesini 5 katına çıkararak 161 milyon metreküpe ulaştırdıklarını aktaran Bakan Bayraktar, "Ertuğrul Gazi FRSU, bu yolda önemli bir görev üstlendi. Şu anda doğalgaz tüketimimizin neredeyse yarısını sıvılaştırılmış gazla karşılayabilir durumdayız. Önümüzdeki dönemde gazlaştırma kapasitemizi 200 milyon metreküpün üzerine çıkaracağız" ifadelerine yer verdi.
Bayraktar, Türkiye'yi enerjide yalnızca kendi talebini karşılayan bir ülke olmaktan çıkaracaklarının ve bölgesindeki ülkelere doğalgaz ihraç edebilen bir merkez ülke haline getireceklerinin de altını çizdi.