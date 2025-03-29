Bakan Bayraktar: Gabar'da petrol üretimi 80 bin varili aştı

Bakan Bayraktar, beraberinde İstanbul ve Ankara'da maden, petrol, enerji ve jeoloji mühendislik fakültelerinde okuyan 14 üniversite öğrencisi ile Şırnak'ta Gabar Dağı'ndaki Şehit Aybüke Yalçın (ŞAY) Bülent Sadioğlu-8 Sahası Koca Yusuf Kulesi'nin bulunduğu alana geldi.



Türk Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Genel Müdürü Ahmet Türkoğlu ve TPAO Şırnak Bölge Müdürü Mehmet Oğuz Şahin'den brifing alan Bayraktar, sahada incelemede bulundu.



Bakan Bayraktar, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, ramazan ayının sonuna geldiklerini, Gabar'da yeni sahalarından biri olan Bülent Sadioğlu sahasında yeni üretim lokasyonunda bulunduklarını söyledi.



Kulenin milli enerji ve maden politikasının en önemli yerleştirme hedeflerinden birinin canlı örneği olduğunu dile getiren Bayraktar, şöyle devam etti:



"Adını Koca Yusuf dediğimiz çok güçlü bir kuleyle bu sahada, bu lokasyonda sondaj çalışmaları yapıyoruz. Gabar keşfi 2021 yılı eylül ayından beri milletimizin büyük bir ilgiyle takip ettiği, bütün ülkemize büyük bir heyecan uyandıran çok önemli bir proje, çok önemli bir petrol keşfi. Cumhuriyet tarihinin en büyük petrol keşfi. Çok kısa bir sürede burada, bugün itibarıyla günlük 80 bin varili aşan bir üretime çok şükür erişmiş durumdayız. 99 kuyuda bu üretim rakamını yakaladık. Aynı zamanda çok kaliteli bir petrol üretiyoruz bu sahalarda. Gabar sahası, şu anda üretimimiz yıllık bize yaklaşık 2,3 milyar dolarlık bir ekonomik büyüklük, bir kazanç anlamına geliyor."



Bu coğrafyanın geçmişte hep terörle anıldığını belirten Bayraktar, şimdi artık terörsüz Türkiye hedefiyle yürüdüklerini söyledi.



Terörden bu bölgeyi kurtardıkça buradaki çalışmaların hızlandığını ve neticelerini almaya başladıklarını vurgulayan Bayraktar, Gabar'ın potansiyeli çok yüksek bir bölge olduğuna işaret etti.



Bakan Bayraktar, şunları kaydetti:



"Biz inanıyoruz ki inşallah bu 80 bin varilleri daha da büyüteceğiz. En son 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde şehit Aybüke Yalçın öğretmenimizin hatırasına bir program tertip etmiştik. O gün üretimimiz 57 bin varildi. Bugün 80 bin varile geldik. Bu sahaları şimdi geliştirmeye devam ediyoruz. İnanıyoruz ki Gabar, Türkiye'nin petrol üssü oldu. Daha da büyüyerek inşallah devam edecek. Bugün burada 3 bin 200'ün üzerinde çalışanımız var bu dağlarda."