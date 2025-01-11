Bakan Bayraktar: Hedefimiz, ülkemizi enerjide bağımsız kılmak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar çeşitli programlara katılmak üzere Sivas'a geldi. Hava yolu ile kente gelen Bakan Bayraktar, ilk olarak Sivas'ın Hafik ilçesinde düzenlenen doğal gaz verme törenine katıldı. Bakan Bayraktar'a, TBMM AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, AK Parti Sivas Milletvekilleri Hakan Aksu ve Rukiye Toy eşlik etti. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende TBMM AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ve Sivas Valisi Yılmaz Şimşek'in selamlama konuşmalarının ardından Bakan Bayraktar, kürsüye geldi.



"NÜFUSUMUZUN YÜZDE 85'İ BUGÜN DOĞAL GAZA ERİŞEBİLİYOR"



Bir yerleşim yerini daha doğal gaza kavuşturmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Bakan Bayraktar, "Sadece 10 ay önce burada doğal gazı Hafik'e de getirmek için yola çıktık ve hamdolsun bugün Hafik'te doğal gaz var. 486 oldu abone sayısı. İnşallah 1250 kadar aboneyle kullanılmaya başlanacak. Doğal gazın gelmediği Sivas'ta şimdi iki ilçemiz kaldı. İnşallah bugün onlarla ilgili bir müjdeyi sekizinci olağan kongremizde inşallah açıklarız kıymetli Sivaslı hemşehrilerimize. Zor bir coğrafya, dolayısıyla buraya doğal gaz götürmek öyle kolay değil. Ama Cumhurbaşkanımızın, o ortaya koyduğu hedef, o vizyon doğrultusunda hamdolsun bugün Türkiye'de evet 81 ilde doğal gaz var. 908 yerleşim yerinde doğal gaz var. 222 Organize Sanayi bölgemizde doğal gaz var. Ve hamdolsun nüfusumuzun yüzde 85'i bugün doğal gaza erişebiliyor" dedi.



"DOĞRU DOĞAL GAZI BULMAK, AYRI BİR DERT"



Doğal gazı bulduklarında kendilerine 'Bunlar bulsa da çıkaramaz' eleştirileri yapıldığını hatırlatan Bayraktar, "Doğru doğal gazı bulmak, ayrı bir dert. Çıkarmak inanın, daha büyük bir mesele. Ama karaya 170 kilometre mesafeden Filyos'a geliyor doğal gaz, 170 kilometre mesafeden doğal gazı çıkarıyoruz. Denizin derinliği 2 kilometre. Deniz tabanından sonra 2 kilometre, 3 kilometre daha, 2 bin, 3 bin metre daha sondaj yapıyoruz. Ve oradaki gazı çıkararak 170 kilometre boruyla taşıyıp, neredeyse Ankara'yla, Bolu arasındaki mesafe kadar bir doğal gaz otoyolu inşa ederek, doğal gaz boru hattı inşa ederek, o gazı çıkarıyoruz ve şu anda evlerimizde kullanır hale getirdik. Bugün öyle bir noktadayız ki şu anda kendi ürettiğimiz doğal gazla tam 3 milyon hanemize, konutumuza, kendi doğal gazımızı verir hale geldik. Allah'a hamdolsun üretimimiz her geçen gün artıyor" dedi.



"70 YILLIK RÜYA GERÇEĞE DÖNÜŞÜYOR"

Türkiye'nin nükleer enerji konusunda da söz sahibi olmayı hedeflediğini belirten Bakan Bayraktar, "Türkiye'nin bir başka büyük projesi var. Türkiye'nin bir başka büyük hayali var, 70 yıllık rüyası var. O da Türkiye, 70 yıldır nükleer enerjiden elektrik üretmeye, nükleer enerji santraline sahip olmaya çalışıyor. 70 yıl geçti. 1950'lerden, ta merhum Menderes'ten beri Türkiye'deki birçok hükümet nükleer ile alakalı projeleri geliştirmeye gayret etti. Ama hiçbiri maalesef muvaffak olamadı. Türlü sebeplerle ama en önemli sebep aslında bütün bu projelerin arkasındaki yegane unsur şu. Güçlü siyasi irade ve milletin bize desteği, sizlerin, bizlere desteği. Bunlar olduğu için bu projeler hayata geçiyor, bunlar olduğu için inşallah 70 yıllık rüyamız Mersin Akkuyu'da gerçeğe dönüşüyorÇ" diye konuştu.



PARTİYE KATILAN BAŞKANA ROZET TAKTI



31 Mart seçimlerinde Yeniden Refah Partisi'nden 'Gemerek İlçe Belediye Başkanlığı'na seçilen, bir süre önce partisinden istifa edip bağımsız görev yapan Sezai Çelikten, kongrede bazı ilçe yöneticileriyle birlikte AK Parti'ye katıldı. Çelikten'e rozetini Bakan Bayraktar taktı.