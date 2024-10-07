Bakan Bayraktar: Libya ve Basra'da daha aktif olacağız

Libya'da ve Basra'da daha aktif olmayı istediklerini söyleyen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Irak'ta 3 sahada petrol arandığını bildirdi.

Bakan Bayraktar: Libya ve Basra'da daha aktif olacağız

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Ankara'da kuruluşları temsilcileri ile bir araya geldiği toplantıda konuştu.

Bakan Bayraktar özetle şunları söyledi:

"6 milyon metreküp gaz üretiyoruz.

Farklı coğrafyalarda da ve gaz aramalıyız.

Libya ve Basra'da daha aktif olacağız. Irak'ta 3 sahada ortaklığımız ve orada günlük petrol üretimimiz var."

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