Bakan Bayraktar: Libya ve Basra'da daha aktif olacağız
Libya'da ve Basra'da daha aktif olmayı istediklerini söyleyen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Irak'ta 3 sahada petrol arandığını bildirdi.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Ankara'da medya kuruluşları temsilcileri ile bir araya geldiği toplantıda konuştu.
Bakan Bayraktar özetle şunları söyledi:
"6 milyon metreküp gaz üretiyoruz.
Farklı coğrafyalarda da petrol ve gaz aramalıyız.
Libya ve Basra'da daha aktif olacağız. Irak'ta 3 sahada ortaklığımız ve orada günlük petrol üretimimiz var."
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