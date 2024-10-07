Bakan Bayraktar: Libya ve Basra'da daha aktif olacağız

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Ankara'da medya kuruluşları temsilcileri ile bir araya geldiği toplantıda konuştu.

Bakan Bayraktar özetle şunları söyledi:

"6 milyon metreküp gaz üretiyoruz.



Farklı coğrafyalarda da petrol ve gaz aramalıyız.



Libya ve Basra'da daha aktif olacağız. Irak'ta 3 sahada ortaklığımız ve orada günlük petrol üretimimiz var."