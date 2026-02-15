Bakan Bayraktar Mersin'de Akkuyu Nükleer Güç Santrali hakkında mesajlar verdi

Bakan Bayraktar, kentteki programları kapsamında Mersin Valiliğini ziyaret etti. Şeref Defteri'ni imzalayan Bayraktar, Vali Atilla Toros ve kent protokolü ile toplantı yaptı.

Akkuyu Nükleer Güç Santrali hakkında “Türkiye'nin 70 yıllık rüyası, hedefi Akkuyu'da inşallah vücut buluyor. Türkiye'nin enerjisine enerji katacak, elektriğimizin yüzde 10'unu karşılayacak o büyük proje, Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük projesi Mersin'de hayata geçiyor.” ifadeleriyle projenin büyüklüğüne dikkat çekti.

Türkiye'nin, enerji alanındaki hedeflerini değerlendiren Bayraktar, "Türkiye, enerjide ortaya çok büyük bir iddia koyuyor, çok büyük bir hedefle yola çıkıyor. Bizim hedefimiz, Türkiye'yi enerjide bağımsız kılmak, dışa bağımlılıktan kurtarabilmek. Bunun her alana yansıması olacak." dedi.

“Dışa bağımlılığımızı günden güne azaltacağız” Bayraktar, gelecek dönemde enerjiye talebin daha da artacağını vurguladı.