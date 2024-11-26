Bakan Bayraktar: Muafiyet verilmezse Rusya'ya yaptırımların hedefi Türkiye

Alparslan Bayraktar, Kabine Toplantısı sonrasında yaptığı açaklamada ABD'nin Gazprom'a yönelik yaptırım kararını değerlendirdi.

Türkiye'nin arz güvenliği ıçısından gaza ihtiyacı olduğunu belirten Bayraktar, "Sanayimizin gaz ihtiyacı var. Geçmişte İran'a yaptırım vardı ama doğalgazda muafiyet vardı biliyorsunuz. Biz de böyle bir muafiyet istiyoruz ABD'den Rus doğalgazı için” dedi.



Bayraktar Biden yönetiminin sonunda aldığı kararın sonucu yaptırımların hedefi Rusya gibi görünse de Türkiye üzerinde ciddi bir baskı oluşturabileceğini belirtti. Bakan Bayraktar, "Biden yönetimi giderayak, anlamıyoruz. Bir buçuk ay kaldı. Kötü tarafı, bu ambargoların bir gecede kalkması zor. Türkiye'ye muafiyet verilmezse hedef Rusya değil Türkiye demektir. Öyle değil mi?” ifadelerini kullandı.

ÇAYIRHAN TERMİK SANTRALİ ÖZELLEŞTİRİLMESİ



Bayraktar, Çayırhan Termik Santrali'nin özelleştirilmesinde sendika ile görüştüklerini bilertti. Çalışanların endişelerini dikkate aldıklarını belirten Bayraktar, "Endişelendikleri noktalar var. Endişe edilen şeyleri düşünerek özelleştirmenin yapılmasının doğru olduğunu düşünüyoruz" diye konuştu.



Santraldeki çalışanların çoğunun kamu işçisi olmadığını vurgulayan Bayraktar, "Şu anda da kamusal bir çatı altında değiller. Endişe ettikleri hususları gidermemiz lazım" ifadelerini kullandı.



Çayırhan Termik Santrali'nin daha önce 20 yıl boyunca özel sektör tarafından işletildiğini hatırlatan Bayraktar, özelleştirmeyle birlikte yerli kömürden üretimi artırmayı hedeflediklerini söyledi.



Son 4 yıldır devlet eliyle işletilen santralin işçilerin haklarına zarar verilmeden özelleştirileceğini vurgulayan Bakan Bayraktar, "Çayırhan çalışmalı, hatta daha çok çalışmalı. Şu anda bin 249 kişi çalışıyor. Özel sektör eliyle çalıştığı zaman bu sayının artması lazım" dedi.