Bakan Bayraktar: Soma Santrali'nin bacası tütecek

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparaslan Bayraktar, Soma'da enerjide yapılacak yeni yatırımlarla ilgili açıklamalarda bulundu.

Yeni teşviklerle yerli kömür üretimini arttıracaklarını belirten Bayraktar, Soma Termik Santrali'nin yeniden çalışmaya başlayacağını ve bu ay içinde netleşecek yeni işletmeciyle yoluna devam edeceğini bildirdi

Bakan Bayraktar, teşvik paketi istisnalarını şu şekilde açıkladı;



"Çevre yatırımı yapmamış santraller bu teşvik paketinden istifade edemeyecekler. Madencinin, çalışanın ücretini ödemeyen santraller aynı şekilde teşfik paketinden istifade edemeyecek. Kamuya borcu olan şirketler borçlarını ödedikten sonra teşvik paketinden yararlanabilecek."