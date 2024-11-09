Bakan Bayraktar: Türkiye, Afrika'da altın üretecek

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, enerji gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu.



Bayraktar, "Somali özelinde işin özel bir durumu var. Bizim büyük resimde Somali'deki varlığımız ve diğer coğrafyalardaki varlığımız enerjide dışa bağımlılığımızı azaltma politikasının yansıması. Biz Türkiye olarak Somali'ye çok büyük bir proje için açık denizde arama projesi için gidiyoruz. Türkiye hidrokarbon arayacak, tarihimizde ilk kez kendi gemilerimizle bu faaliyeti başka ülkelerde yapıyor olacağız." dedi.



Somali denizlerindeki aramaların özünde petrol olduğunu belirten Bayraktar, 6-7 ay veri toplama süreci olacağını söyledi.



CNN Türk'te katıldığı bir programda konuşan Bayraktar'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:



AFRİKA'DA ALTIN ÜRETİMİ



Njier, Sudan, Somali'de petrol, doğalgaz ve madenlerle ilgili çalışmaları sürdürüyoruz. Nijer'de 2025 yılında ilk altın üretimimizi gerçekleştireceğiz. Arama safhasını geçmiş durumdayız, farklı sahalarla alakalı çalışmalarımız devam ediyor.



FATURALARA YENİ DESTEK GELECEK Mİ?



Çok büyük destek programımız var. Geçmişte de olan dar gelirli vatandaşlarımızı hedeflediğimiz, bakanlığımız eliyle yürüttüğümüz program, 4.1 milyon aboneyi ilgilendiriyor. Bu yaklaşık yüzde 10 civarında. Bu kesime diyoruz ki, bakanlığın belli kriterleri var. 3 kişi yaşıyorsa evde 3'te 2'sinden azsa gelir asgari ücretin, elektrik tüketiminin 100 kw'ya kadar olan kısmını biz karşılıyoruz.



Biz elektrik sisteminde bahsettiğimiz destek anlamında baktığımızda hiçbir değişiklik olmazsa 500 milyar liralık elektrik yükünü alıyoruz. 40 milyon abonemiz var. 10 milyonu Aile Bakanlığı'nın üzerinden yürüttüğümüz destek programı var.



ÇOK HARCAYAN ÇOK ÖDEYECEK



Abonelerimizin tamamına uyguladığımız pandemi sürecinde başladığımız destekler. 240 kw/s'a kadar bedel 240 kw/s geçilirse yüzde 50 olarak artırılarak yansıtılıyor. Böyle bir noktadan baktığımızda aylık 200 kw/s tüketiminiz varsa sizin ödeyeceğiniz fatura 450 lira civarında.



Diğer grubun içinde de tüketimi 2 katından fazla olan var. Bunlara diyoruz ki, sizin bu desteklenen grubun içinde yer almanıza gerek yok, siz elektriğin gerçek maliyeti neyse bu maliyeti karşılayın diyeceğimiz döneme gireceğiz. Bu oran yüzde 3, yüzde 97'yi ilgilendiren bir durum değil.

