Bakan Bayraktar, Türkiye'nin ABD'de enerji yatırımı yapacağını açıkladı

Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar, yabancı gazetecilere yaptığı açıklamada, doğal gaz anlaşmalarını değerlendirdi.

Bayraktar, bu yıl sonunda süresi dolacak Rusya'dan doğalgaz alım kontratlarının bir yıl süreyle uzatılacağını ve Türkiye'nin ABD'de enerji sektöründe yatırım yapmayı değerlendirdiğini söyledi.

Rusya'nın Avrupa'daki en büyük doğalgaz müşterisi olan Türkiye'nin yaklaşık 22 milyar metreküp büyüklükteki iki doğalgaz alım kontratının süresi bu yıl sonunda dolacak.

Bayraktar, "BOTAŞ kontrata son halini verdi. Gelecek yıl Gazprom tarafından tedarik devam edecek. Fakat kısa dönemli bir uzatıma odaklandık. Kısa derken, bir yıl süreli" dedi. Son bir yılda yapılan yüksek hacimli LNG alım anlaşmalarına dikkat çeken Bayraktar, gazın önemli bir kısmının ABD'den geleceğini ifade ederek buna karşı "hedge" yani koruma amacıyla ABD'de enerji yatırımı yapmayı değerlendirdiklerini kaydetti.

10-15 YILDA BİN 500 KARGO GELECEK

Bakan Bayraktar, şöyle konuştu: "ABD'den alacağımız LNG kargo sayısı arttığı, önümüzdeki 10-15 yılda yaklaşık bin 500 kargo geleceği ve çoğu Henry Hub endeksiyle fiyatlandığı için pozisyonumuzu hedge etmek ve geniş bir değer zinciri yaratmak için ABD'de upstream (çıkarım) alanında yatırım yapmayı değerlendiriyoruz."

Bakan, TPAO ile Chevron ve Exxon'un da aralarında bulunduğu ABD'li büyük enerji şirketler arasında görüşmeler olduğunu belirterek, "Gelecek ay gibi bazı anlaşmalar görebilirsiniz" dedi.

AKKUYU NÜKLEER SANTRALİNE YATIRIMCILAR DAVET EDİLECEK

Bayraktar, Türkiye'nin Sinop'ta kurmayı planladığı ikinci nükleer santralde ABD'li Westinghouse şirketinin, Güney Koreli KEPCO ile birlikte yer alabileceğini belirterek, santrale yatırımcıları da davet etmeyi değerlendirdiklerini belirtti.

Soru üzerine Westinghouse şirketinin projede yer almak konusunda ilgi belirttiğini ifade eden Bayraktar, "Bu projeye yatırımcıları da davet etmeyi değerlendiriyoruz. Bunlardan biri potansiyel olarak BAE'li ENEC olabilir" dedi ve konunun gelecek aylarda netlik kazanacağını ifade etti.

İRAN ÜZERİNDEN GELEN TÜRKMEN GAZI

Bayraktar, İran ile temmuz ayında dolacak uzun vadeli ithalat kontratının yenilenmesi için de görüşmelerin devam ettiğine dikkat çekerek, görüşmelerde ele alınan konulardan birinin İran üzerinden takas yoluyla gelen Türkmen gazının hacmini artırmak olduğunu belirtti.

Gaz tedarik kaynaklarını çeşitlendiren Türkiye, bu yıl Türkmenistan'dan bir yıl içinde 1,3 milyar metreküp gaz almak için anlaştı. EPDK verilerine göre bu yıl eylül ayı itibarıyla Türkmenistan'dan yaklaşık 0,5 milyar metreküp gaz alındı.