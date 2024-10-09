Bakan Bayraktar: Türkiye'nin gaz hattı kapasitesinin artması gerek

Türkiye'nin Güneydoğu Avrupa ülkelerine daha fazla doğal gaz ihraç edebilmesi için Bulgaristan ve Yunanistan ile mevcut hat kapasitesinin artırılması gerektiğini belirten Bayraktar, bu yatırımlarda Türkiye'nin aktif rol alacağını söyledi.



Bayraktar, Türkiye'nin enerji planlamasında beş ana alana odaklandığını belirterek, bunları "yenilenebilir enerji, enerji verimliliği, nükleer enerji, geçiş yakıtı olarak doğal gaz ve enerji dönüşümünü destekleyen madenler" olarak sıraladı.



Türkiye'nin yenilenebilir enerji kapasitesini her yıl 5 bin megavat artırmayı planladığını ve 2035'e kadar bu gücü 90 bin megavata çıkarmayı hedeflediklerini dile getirdi.



Ayrıca, Türkiye'nin nükleer enerji yatırımlarının da hızla ettiğini belirten Bayraktar, Akkuyu Nükleer Santrali'nin ilk reaktörünün 2025 yılında devreye gireceğini, santralin Türkiye'nin elektrik ihtiyacının yüzde 10'unu karşılayacağını belirtti.



Doğal gaz alanında ise Türkiye'nin Avrupa'nın dördüncü büyük piyasası olduğunu ve LNG yatırımlarıyla gazlaştırma kapasitesini 5 kat artırdıklarını Belirten Bayraktar, Türkiye'nin doğal gaz keşifleriyle Karadeniz'de günlük üretimi artırmayı hedeflediğini, 2026 yılı itibarıyla günlük 20 milyon metreküp üretim kapasitesine ulaşmayı planladığını söyledi.



Bayraktar ayrıca, enerji verimliliği projeleri sayesinde Türkiye'nin 2040'a kadar 26 milyar dolar tasarruf etmeyi hedeflediğini ve karbon emisyonlarını azaltma konusunda kararlı olduklarını belirtti.



Türkiye'nin elektrik iletim altyapısına yapılacak yatırımlar ve enerji borsasının genişletilmesi gibi konular da önümüzdeki dönemde odaklanılacak alanlar arasında yer alıyor.