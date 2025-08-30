Bakan Bayraktar'dan 30 Ağustos paylaşımı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladı.



Bayraktar, Nsosyal hesabından 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla videolu mesaj yayımladı.



30 Ağustos 1922'nin, milletin istiklal ve istikbaline sahip çıkma iradesinin en net örneği olduğunu işaret eden Bayraktar, şu ifadeleri kullandı:



"Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve kahraman Türk ordusu, o tarihi günde işgal zincirlerini kırarak bu topraklarda milletimizin varlığını ilelebet mühürlemiştir. Büyük Zafer'in 103. yıl dönümünde, aziz milletimizin ve dünyanın dört bir yanındaki vatandaşlarımızın 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı gönülden kutluyorum. İstiklalimizin bedelini canlarıyla ödeyen şehitlerimizi rahmetle ve şükranla anıyor, 103 yıl sonra da aynı ruhla '#EnerjideTamBağımsızTürkiye' hedefiyle kararlılıkla çalışmaya devam ediyoruz."



