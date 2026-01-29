Bakan Bayraktar'dan açıklama: Doğalgaz ve elektriğe zam gelecek mi?

Şubat ayında doğalgaz ve elektriğe zam yapılacak mı?

Bu soru Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar tarafından yanıtlandı.

A Haber'e konuşan Bakan Bayraktar, "Şubat ayı için böyle bir planlama yok." dedi.

Bakan Bayraktar, "Doğalgazda kademeli sisteme geçmek için hazırlıklarımız devam ediyor. Ancak; bu kışa yetişmez." ifadelerini kullandı.