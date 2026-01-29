Bakan Bayraktar'dan açıklama: Doğalgaz ve elektriğe zam gelecek mi?
29.01.2026 11:57
Anadolu Ajansı
Bakan Bayraktar, doğalgazda kademeli sistem için bir sonraki kışı işaret etti.
NTV - Haber Merkezi
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, şubat ayında doğalgaz ve elektrik fiyatlarına zam yapılmayacağını söyledi.
Şubat ayında doğalgaz ve elektriğe zam yapılacak mı?
Bu soru Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar tarafından yanıtlandı.
A Haber'e konuşan Bakan Bayraktar, "Şubat ayı için böyle bir planlama yok." dedi.
Bakan Bayraktar, "Doğalgazda kademeli sisteme geçmek için hazırlıklarımız devam ediyor. Ancak; bu kışa yetişmez." ifadelerini kullandı.