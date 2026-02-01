Bakan Bayraktar'dan doğalgaza ilişkin açıklamalar

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı BOTAŞ Dörtyol Terminali'ne yaptığı ziyaretin ardından basın açıklaması yaptı. Türkiye'nin doğalgaz üretimine dair önemli mesajlar verdi.

Türkiye'nin son dönemde yaptığı yatırımlarla sıvılaştırılmış doğalgazı gemiler aracılığıyla elde ettiğini ardından gaz haline getirdiğinden bahseden Bayraktar “Ülkemize gemilerle gelen sıvılaştırılmış doğal gazı da tekrar sistemimize kullanabilmek için gazlaştırmamız gerekiyor. Arkamızda görmüş olduğunuz bizim Ertuğrul Gazi gemimiz, işte bu işlevi yerine getiriyor ve günde yaklaşık 28 milyon metreküp sıvı haldeki doğal gazı, sıvılaştırılmış gelen doğal gazı, gaz fazına döndürüyor. Dolayısıyla burası bizim arz güvenliğimiz için, Türkiye için çok önemli bir tesis, onun içerisindeyiz. Bu geçtiğimiz 8 yılda yaklaşık 140'a yakın gemiden gemiye bu transferi gerçekleştirdik.” ifadelerini kullandı.

Yaptığı açıklamada Hatay ve Osmaniye' de bulunan gemilerin bölgedeki 17 ilin kış aylarında ihtiyaç duyduğu doğalgaz ihitiyacını karşıladığını belirtti.