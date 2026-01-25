Bakan Bayraktar'dan enerji vurgusu. "2026 yılı Türkiye- Libya işbirliğinde enerji yılı olacak"

Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Bayraktar, Türkiye-Libya Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) 22. Dönem Toplantısı ile Libya Enerji ve Ekonomi Zirvesi kapsamında başkent Trablus'taydı.

Türkiye-Libya Karma Ekonomik Komisyonu'nun yaklaşık 17 yıl sonra tekrar toplanmasının ve Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe ile yaptığı görüşmenin önemine işaret eden Bayraktar, komisyonun ekonominin tüm alanlarını kapsayan önemli bir mekanizma olduğunu söyledi.

Karma Ekonomik Komisyonunun ekonominin bir çok alanıyla ilgilendiğini yalnızca enerji iler sınırlandırılmaması gerektiğinden bahsetti. "Tarihi bir gündü. Bu anlaşmayı da, bu anlamda metnimizi de imzalamış olduk." ifadelerini kullandı.

Türkiye ile Libya arasındaki ticaret hacminin 2025'te yaklaşık 4,4 milyar dolar olarak gerçekleştiğinin bilgisini paylaşan Bayraktar, "2026'da bunu 5 milyar doların üzerine çıkaracağız. Bunun daha da ileri gitmesi için, Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu hedefi yakalayabilmemiz için bizim enerji konusunu bu işin merkezine koymamız gerekiyor.

LİBYA İHALELERİNDE TÜRKİYE DE OLACAK

Libya'nın yaklaşık 17 yıl sonra petrol kaynaklarını ihaleye açtığını belirten Bayraktar, bu ihalelere Türkiye'nin yoğun ilgisi olduğunu açıkladı. “Şubat ayında bu sahalarda, bu ihalelerden Türkiye Petrolleri olarak bir pay alabilirsek de çok hızlı bir şekilde çalışacağız. Bu anlamda bizim hem ortak olduğumuz şirketler hem de Libya hükümetine söylediğimiz şey, Türkiye'nin özellikle son yıllarda kazandığı denizlerdeki tecrübesi, deniz filomuzun gücüyle beraber hem sismikte hem de sondajda çok hızlı bir şekilde hareket edebiliriz.” ifadeleriyle Türkiye'nin denizlerde kazandığı güce de dikkat çekti.

YURT DIŞINDA YOĞUN ENERJİ FALİYETLERİ BAŞLAYACAK

Türkiye'nin yurt içindeki petrol ve doğal gaz arama ve üretim çalışmalarının yanı sıra yurt dışı faaliyetlere de odaklandığını vurgulayan Bayraktar “Bu yıl itibarıyla başlayacak yeni büyüme stratejimiz içerisinde yurt dışında büyüme hedefi var. Ortaklıklar yoluyla veya münferiten Türkiye Petrolleri'nin kendi operatörlüğünde fırsatlara bakıyoruz. Bu anlamda yaptığımız anlaşmalar var. Pakistan'da 3 deniz sahası, 2 kara sahasında ruhsat aldık. Libya'da sonuçlandırmaya çalıştığımız projeler var.” ifadelerini kullandı.