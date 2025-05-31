Bakan Bayraktar'dan Gabar açıklaması: Her yıl 2 milyar dolar kasamıza para geliyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'nin enerji vizyonunu anlattı.



Zaman zaman farklı problemlerle gündeme gelen bir iş yaptıklarını belirten Bayraktar, "Her gün 32 milyon araca yetecek akaryakıtı tedarik etmek, 42 milyon haneye 7-24 elektrik getirmek, 21 milyon haneye doğal gaz götürmek zorundayız." ifadesini kullandı.



Bayraktar, enerjide dışa bağımlılıktan kurtulmak için çalışmalar yürüttüklerini ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Son 22 yılda enerji faturası olarak, ithalata ödediğimiz para 1 trilyon dolar. Türkiye, 22 yılda bu kadar parayı enerjiyi ithal etmek için dışarıya ödedi. Bu 1 trilyon dolarla 200 tane Atatürk Barajı; şimdi 70 yıllık rüyayı gerçeğe dönüştürdüğümüz Akkuyu'da yaptığımız 4 reaktörü değil, 100 nükleer reaktörü; 91 İstanbul Havalimanı'ndan yapabilirdik. Enerjideki bağımsızlık hikayemiz, aslında ekonomideki bağımsızlık hikayemizle eş değer bir konu."



Bakan Bayraktar, Türkiye'nin tarihinin en büyük petrol keşfini de yaptığını belirterek, adı bir dönem terörle, kanla, gözyaşıyla anılan Gabar'da günde 80 bin varil petrol üretildiğini anımsattı.



Petrol keşfinin Türkiye'yi dışa bağımlılıktan kurtaracağı bilgisini veren Bayraktar, şunları kaydetti:



"Oradan her yıl 2 milyar dolar kasamıza para geliyor. İnşallah üretim arttıkça daha da fazla olacak. Ekonomik değeri büyük olmakla beraber artık Şırnak'ta, Gabar'da, 3 bin 200 kişiye istihdam sağladığımız bu projeyle, bundan sonra geliştireceğimiz projelerle artık o bölgenin çocuklarının, gençlerinin, kadınlarının gözlerinde umut var, hayata dair beklentiler ve büyük bir gelecek hayali var."

NADİR TOPRAK ELEMENTİ REZERVİ



Beylikova'da keşfedilen nadir toprak elementlerine değinen Bayraktar, "Dünyada tek alanda 2. en büyük rezervi Beylikova'da keşfettik. Üretimiyle alakalı çalışmalarımız devam ediyor. Pilot proje tamamlanmıştı. İnşallah Türkiye'yi bu alanda en önemli tedarikçiler arasında yapacağız önümüzdeki dönemde." değerlendirmesinde bulundu.