Bakan Bayraktar'dan Kırklareli Valiliğine ziyaret

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar,'ı Vali Uğur Turan, AK Parti Kırklareli Milletvekili Ahmet Gökhan Sarıçam, Belediye Başkanı Derya Bulut, Kırklareli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rengin Ak, AK Parti Kırklareli İl Başkanı Yunus Ercan Dağtaş ile kurum müdürleri karşıladı.



Valilik anı defterini imzalayan Bayraktar, Turan'dan kent hakkında bilgi aldı.



Bayraktar ardından Halk Eğitimi Merkezi'nde düzenlenen Türkiye Yüzyılında Enerji konulu program ile İl Danışma Meclisi toplantısına katıldı.



Bakan Bayraktar, daha sonra Edirne programına katılmak üzere kentten ayrıldı.