Bakan Bayraktar'dan kritik madenler açıklaması

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen Geleceğin Mineralleri Forumu 3. Bakanlar Yuvarlak Masa Toplantısı'na katıldı.



Burada yaptığı konuşmada Türkiye'nin kritik madenlerde yüksek potansiyele sahip olduğuna işaret eden Bayraktar, son 20 yıldır madencilik alanına yapılan yatırımlarla ihracatın her yıl istikrarlı şekilde arttığını söyledi.



Bayraktar, kritik madenler konusunda potansiyeli canlandırmak için 2020'de Nadir Toprak Elementleri Araştırma Enstitüsünün kurulduğunu, 2022'de ise Eskişehir'de dünyanın ikinci büyük nadir toprak elementleri rezervinin keşfedildiğini dile getirdi.



Eskişehir'de yıllık 570 bin ton nadir toprak elementi işleyecek endüstriyel bir tesis kurmayı hedeflediklerini belirten Bayraktar, "Afrika, Batı ve Orta Asya bölgeleri başta olmak üzere tüm ülkelerle işbirliği yapmaya hazırız. Bu alandaki tecrübe ve uygulamalarımızı paylaşmayı, meslektaşlarımız ve uzmanlardan yeni şeyler öğrenmeyi arzu ediyoruz." dedi.



"KRİTİK MADENLERE ERİŞİM VE MALİYET UYGUNLUĞU ÖNEMLİ"



Bakan Bayraktar, birçok ülke ve şirketin "net sıfır" hedefine yönelik olarak sera gazı salımını azaltmak için çaba harcadığını ifade ederek, "Başarılı bir enerji dönüşümü için birkaç şeye ihtiyaç duyulduğuna inanıyoruz. İlk sırada politika geliştirmek geliyor. Politikaların belirli ve devamlılık esasına göre olması, bir hükümetten diğerine göre değişmemesi gerekiyor. Ayrıca sanayi sektörleri ve finansal enstitülere yönelik doğru sinyalleri oluşturmak ve bu alana sermaye çekmek adına esnek ve rasyonel politikalar geliştirmeliyiz. Bir dizi kurallar ve düzenlemeler ortaya koymalıyız." diye konuştu.



Enerji dönüşümünde kritik madenlere erişim ve maliyet uygunluğunun önemli olduğuna işaret eden Bayraktar, kritik madenlerin tedariki ve yatırımlarının güneş, rüzgar ve elektrikli araç sektörünü desteklemede yetersiz olduğunu belirtti.



Bayraktar, kobalt, lityum ve nadir madenlerde dünyanın en büyük üç üreticisinin küresel üretimin 4'te 3'ünden fazlasını kontrol ettiğini söyledi.



Dünya genelinde madenlerin güvenilir ve sürdürülebilir tedarikine ilişkin endişelerin arttığına işaret eden Bayraktar, "Bu açıdan meseleye baktığımızda, sağlam uluslararası ve bölgesel işbirliği kurmak büyük önem kazanıyor. Bu yüzden bu etkinlik anlamlı ve zamanlaması çok iyi." değerlendirmesinde bulundu.



Küresel maden sektöründen 200'ün üzerinde konuşmacının yer aldığı forumda, kritik maden stratejilerinin geliştirilmesi, yatırım ve sürdürülebilir standartların belirlenmesi gibi konular ele alınacak.



