Bakan Bayraktar'dan 4 milyar dolarlık rezerv açıklaması

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, enerji sektörüne ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Bakan Bayraktar'dan 4 milyar dolarlık rezerv açıklaması

Bakan Bayraktar'ın açıklamaları şöyle:

Bu yıl farklı lokasyonlarda 57 milyon varillik petrol rezervi tespit edildi ve bunun değeri 4 milyar dolar.

Türkiye'nin ikinci yüzer üretim platformu 2027 Aralık'ta Uzak Doğu'dan Türkiye'ye hareket edecek.

Diyarbakır genelinde kaya gazı ve kaya petrolü olarak değerlendirilen 4 ila 6 milyon varillik potansiyel var.

Gelecek yıl Karadeniz'de ikinci fazın tamamlanmasının ardından üretilen doğal gazla 8 milyon hanenin ihtiyacı karşılanacak.

2 Ağustos Cumartesi günü Azerbaycan'dan gelecek doğal gazın Kilis üzerinden Halep'e ihracatını başlatacağız.

Yeni yasama döneminde meclise nükleer alanında küçük modüler reaktörlerle ilgili bir düzenleme sunmayı hedefliyoruz.

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