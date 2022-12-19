Bakan Bilgin: EYT çözüm aşamasına geldi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, milyonlarca kişinin beklediği emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesine ilişkin açıklama yaptı.

Bayburt'ta AK Parti İl Başkanlığı'nı ziyaretinde konuşan Bilgin şunları kaydetti:

"EYT geniş bir kitleyi ilgilendiren bir sorun. 8 Eylül 1999'dan bugüne gelen bir mesele, bunu da çözüyoruz. Bu, uzun uğraşılarla çözüm aşamasına gelmiştir. Birçok meselenin boyutu vardır. Mali boyutu dışında teknik boyutları vardır. Onları da halletmek üzereyiz. Bu ay içinde çözdükten sonra Meclis gündeminde yer alacağını planlıyoruz."

ERDOĞAN "MASAMIZDAN KALDIRACAĞIZ" DEMİŞTİ



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, EYT ile ilgili geçen hafta yaptığı açıklamada "2023’e bu konuyu masamızın üzerinden kaldırarak girelim diyoruz" ifadesini kullanmıştı.

EYT KİMLERİ KAPSIYOR?



EYT düzenlemesi 8 Eylül 1999 öncesi sigorta girişi olanları kapsıyor. Düzenlemede bir yaş şartı olup olmayacağı belirsiz.

Düzenlemenin ayrıntılarının ay sonuna kadar açıklanması ve yeni yılda Meclis'te görüşülmesi bekleniyor. EYT düzenlemesinin yürürlük tarihinin 1 Ocak 2023 olması öngörülüyor.