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Bakan Bilgin: Önümüzde EYT ile ilgili tek bir model var

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, kamuoyunun merakla beklediği EYT konusunda önlerinde tek bir model olduğunu belirterek, "1999 yılı öncesi biliyorsunuz yaş ile ilgili bir sorun var. O sorunu biz çözüyoruz” dedi. Bakan Bilgin, düzenlemenin aralık ayında Meclis'e geleceğini söyledi.

Bakan Bilgin: Önümüzde EYT ile ilgili tek bir model var

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, '2023 Doğru Şehir Buluşmaları’ çerçevesinde Afyonkarahisar’a geldi.

Bir basın toplantısı gerçekleştiren Bakan Bilgin, gündemde sıcaklığını koruyan Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) konusuna değindi.

Açıklamasında ETY konusunda tek formül üzerinde çalışma yaptıklarını kaydeden Bakan Bilgin çalışmadaki son durum hakkında şunları söyledi:

“Bu konuyla ilgili şunu söyleyeyim bir defa. Birçok televizyon kanalında çeşitli uzmanlar ellerinde kalemle hesaplar falan yapıyorlar. Onların hiçbiri bizim önümüzde yok öncelikle onu söyleyeyim. Televizyonda çıkarıyorlar işte ‘şunlar da girecek bunlar da çıkacak’ öyle bir şey yok. 1999 yılı öncesi biliyorsunuz yaş ile ilgili bir sorun var. O sorunu biz çözüyoruz.

Bakan Bilgin: Önümüzde EYT ile ilgili tek bir model var - 1

Önümüzde tek bir model var yani çok sayıda insan var tahmin edeceğiniz gibi. Onların teker teker durumlarını, primlerini, çalışma gün sayılarını, yılları gibi, bunları gözden geçirip, en uygun en kapsayıcı çözümlemeyi yapacağız. Niye şimdi açıklamıyorsunuz diyenler var. Henüz çalışmamız bitmedi. İkincisi adım adım açıklıyoruz. Zaten açıklasak da ocak ayından sonra uygulamaya sokulacak. Şimdi açıklamanı bir anlamı ve acelesi yok. Biraz önce bahsettiğim sorunları adım adım açıklayacağız. Aralıkta da inşallah mecliste aralık ayının ilk haftası çalışma tertip ettiler. Meclis'e aralık ayında intikal ettireceğimizi zaten paylaştım.”

"ASGARİ ÜCRETTE EN KAPSAMLI MÜDAHALEYİ YAPACAĞIZ"

Asgari ücret ilgili konuşan Bilgin, "Aaralıkta enflasyon şartlarını değerlendirerek, enflasyon tahribatı karşısında toplumu koruyacak tedbirleri alarak orada en kapsamlı müdahaleyi yapacağımızdan hiç kimsenin endişesi olmasın" diye konuştu.

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