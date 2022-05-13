Bakan Bilgin'den 3600 ek gösterge ve EYT açıklaması

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin; enflasyonla mücadele, 3600 ek gösterge ve emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) konularında önemli mesajlar verdi.

Enflasyonun yüzde 70'e dayandığını ve bunun birçok nedeni olduğunu belirten Bakan Bilgin, ''Bir tanesi pandemi, enerji üretiminde artış var ve ülkemizin hazırlıksız yakalanması'' dedi.

3600 EK GÖSTERGE İÇİN TARİH VERDİ

Bilgin, 3600 ek gösterge çözümünü bu ay sonunda tamamlayacaklarını söyledi.

Çalışma Bakanı, EYT'liler konusunun da önlerindeki dosyalar arasında olduğunu ve hepsini adım adım çözeceklerini ifade etti.

''ENFLASYON CİDDİ BOYUTLARA ULAŞMIŞ DURUMDA''

Bilgin'in konuşmasından satır başları şöyle:

''Enflasyon fevkalede ciddi boyutlara ulaşmış durumda, yüzde 70'e dayandı. Dünyada da öyle Almanya’da yüzde 30 dayandı. Bunun bir çok sebebi var bir tanesi pandemi, enerji üretiminde artış var ve bizim ülkemizin hazırlıksız yakalanması.

''EMEKLİLERİ KORUYACAĞIZ''

Biz daha nükleer enerjiyi yeni kuruyoruz. Temmuz ayında sadece enflasyona karşı düzenlemeleri yapmayacağız. Emekçilerimizi korumak için pek çok şef yapacağız. Emeklileri de koruyacağız onlar için de hazırlıklar var.



EYT MESAJI

3600 ek gösterge çözümünü bu ay sonunda tamamlayacağız. EYT'liler var hepsi önümüzdeki dosyalar hepsini adım adım çözeceğiz. Kimse merak etmesin kimseyi ezdirmeyeceğiz enflasyon karşında.''

