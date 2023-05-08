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Bakan Bilgin'den asgari ücret açıklaması

SON DAKİKA HABERİ: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücret artışında bir kez daha Temmuz ayını işaret etti. Ocak ayında Cumhuriyet tarihindeki en yüksek düzenlemeyi yaptıklarını hatırlatan Bakan Bilgin, "Temmuzda da aynısını yapacağız. Aşağı yukarı 500 dolar bazında bir oran olacak." diyerek konuyla ilgili çalışmanın hazır olduğunu belirtti.

Bakan Bilgin'den asgari ücret açıklaması
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Global canlı yayınında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bilgin, asgari ücrette artışla ilgili bir soru üzerine şunları söyledi: "Asgari ücret sadece en düşük ücreti belirlemiyor. Asgari ücreti yukarı çıkardıkça, bütün ücretler yukarı doğru çıkıyor. "Siz asgari ücreti yüzde 70 artırdığınız zaman üsttekiler de yüzde 70 artış bekliyor" diyorlar. Asgari ücretle ilgili bir tarihsel bir adım attık, geliri vergi dışı bıraktık. Asgari ücretten 1 buçuk yıldır vergi alınmıyor."

"ÇALIŞMALARIMIZ HAZIR"

Temmuz ayında reel alım gücünü koruyacak bir düzenleme yapılacağını dile getiren Bilgin şöyloe konuştu: "Cumhuriyet tarihinde dolar bazında 455 doların üzerinde en yüksek seviyeye çıkaran bir düzenleme yaptık ocak ayında, temmuzda da aynısını yapacağız. Benim oradaki yaklaşımım şudur, aşağı yukarı 500 dolar civarında, ona denk bir asgari ücret düzenlemesi yapmamız gerekir. Çalışmalarımız hazır."

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