Bakan Bilgin'den asgari ücret ve emekli maaşlarına ilişkin açıklama

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, A Haber canlı yayınında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.



Bakan Bilgin, milyonların beklediği asgari ücret zammıyla ilgili, "Temmuz'da bunu yeniden değerlendirip, emekçileri koruyacak bir asgari ücret belirleyeceğiz. Alım gücünü pazardaki durumunu tespit eden veriyi kullanarak araştırma yapıyoruz" dedi.

Emekli maaşlarına ilişkin de konuşan Bakan Bilgin, "7 bin 500 lira dahil olmak üzere kapsamlı bir düzenleme yapacağız. Detayları Cumhurbaşkanımız açıklayacak" ifadelerini kullandı.

Bakan Bilgin'in açıklamlarından öne çıkanlar şu şekilde:



"Asgari ücret nedir? Bu ücretin altında ücret olamaz demektir. Biz sosyal devlet sorumluluğu ile buna çok fazla önem gösterdik. Tabi şimdi enflasyon düşüyor. Biz çalışanları, emekçiler, koruyan bir yaklaşım içindeyiz. Enflasyonun düştüğünü rakamlardan anlıyoruz. Biz enflasyonu tüketici ve üretici fiyatlarından ölçüyoruz. Aradaki makas hızlı bir şekilde düşüyor. Bu şunu gösteriyor. Enflasyon gerçek anlamda düşme eğiliminde. Ama fiyatlardaki artış devam ediyor. Biz ne yapacağız bunu durduracağız. Sosyal devlet olarak ücretleri koruyacağız. Temmuz'da bunu yeniden değerlendirerek, emekçileri koruyacak bir asgari ücret belirleyeceğiz. Alım gücünü pazardaki durumunu tespit eden veriyi kullanarak araştırma yapıyoruz."



"EMEKLİ MAAŞLARINA KAPSAMLI DÜZENLEME"



Türkiye'de yaklaşık 15 milyon emekli var. 7 bin 500 lira altında maaş alanların sayısı 9,5 milyon civarında. Yapılan son düzenleme ile en düşük emekli aylığını 7 bin 500 liraya getirerek bu 9 milyon 500 bin insanımızın bir nebze de olsa nefes almalarını sağlayan bir düzenleme yaptık. Bunun dışında kalan 5 milyonun üzerinde insanın emeklilikleriyle ilgili bir düzenleme yaptık. Onlarda biraz rahatsızlık oluştu. Şimdi de 7 bin 500 lira üzerinde maaş alanlara ilişkin bir düzenleme için çalışıyoruz. Biz çalışmalarımızı bitirdik. Meclis tatile girdiği için Temmuzda uygulamaya koyacağız. Detayları Cumhurbaşkanımız açıklayacaktır. 7 bin 500 lira dahil olmak üzere kapsamlı bir düzenleme yapacağız.

KILIÇDAROĞLU'NUN 300 MİLYAR DOLAR VAADİ



Yasal olarak Türkiye'ye para getirmenin mekanizmaları belli. Gidip uçağa para doldurup getiremiyorsunuz. Buradaki esas soru şu AK Parti'ye eleştirileri 'Türkiye'yi 440 milyar dolar borçlandırdınız' dı. Türkiye ne yaptı bunların karşısında? Türkiye altyapısını yeniledi, hızlı trenler yaptı, üretim tesisleri kurdu, sanayi ürünleri ihraç eden bir ülke haline geldi.

Cumhuriyet tarihinde kamu borçlarının en düşük olduğu bir dönemde yaşıyoruz. Buna itirazlarda bulunan bir siyaset anlayışı yarın size 300 milyar dolar getireceğimi nasıl diyebiliyor. Bu sıcak para mı? Alternatif maliyeti ne kadardır? Böyle bir şey mümkün mü? Ekonomik dışı bir açıklama bu, politik bir söylem. Türkiye bugün kendi kaynakları ile ekonomide büyümesini sürdüren bir kaç ülkeden biridir. Büyüme bizim enflasyon karşısında en büyük avantajımızdır. Biz maliyet enflasyonu yaşıyoruz. Talep enflasyonuna dönüşmemesinin en önemli nedeni de arzdan fazla üretimin yapılabilmesidir."