Bakan Bilgin'den asgari ücret ve EYT açıklaması

AK Parti Grup Başkanvekili'nden EYT açıklaması: Birkaç gün içinde Komisyon'a gelecek Haberi Görüntüle

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, emeklilikte yaşa takılanlara (EYT) ilk maaşlarının 1 Mart'ta ödenmesini beklediklerini belirterek, "Hazırlıklarımızı yaptık. Süreç Meclis'in iradesindedir" dedi.

​​Bakan Bilgin, A Haber canlı yayınında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu ve soruları yanıtladı.

ASGARİ ÜCRETE YENİ ZAM GELİR Mİ?

Bilgin, "Asgari ücrete yeni zam gelir mi?" sorusu üzerine şunları söyledi: "Ben gerekmeyeceğini düşünüyorum. Cumhurbaşkanımızın da dediğin gibi beklenmedik olağandışı bir durum olursa. Ancak bunun tam tersi yaşanıyor. Enflasyon düşüyor. Düşmeye de devam edecek. Merkez Bankası'nın da açıkladığı tahmin rakamları bu yönde.

Yıl sonunda yüzde 30'un altında yüzde 20'lerde bir enflasyon ile karşılaşacağız. Enflasyonun yüzde 20'lere gerilediği bir ortamda da yaptığımız artış asgari ücretlilerin alım gücünün korunmasını sağlayacaktır."

EYT'DE İLK MAAŞ NE ZAMAN?

Bakan Bilgin, TBMM'de imzaya açılan EYT düzenlemesiyle ilgili ise "EYT'de ilk maaşların Mart'ın 1'inde ödenmesini bekliyoruz. Buna hazırlıklarımızı yaptık. EYT tarihinde bir esneme olmaz ama erken olabilir. Süreç Meclis'in iradesindedir" açıklamasında bulundu.

9 EYLÜL 1999 TARİHİ ESNETİLEBİLİR Mİ?

EYT ile ilgili 9 Eylül 1999 tarihinin geriye doğru esnetilmesinin gündemde olmadığını belirten Bilgin, "EYT'li maaşında düşük zam iddiası doğru değildir" dedi.

Geçici işçilerin durumuna da değinen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı, "Geçici işçi sorununu seçim öncesi çözeceğiz. EYT'den sonra Meclis'e getireceğimiz konulardan birisi de budur" diye konuştu.

