Bakan Bilgin'den EYT açıklaması

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Hükümet emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) sorununun çözümü için çalışma başlattı. Masadaysa tek bir formül var.

Açıklama, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den geldi.

Yapılacak çalışmaya ilişkin sürecin devam ettiğini ve birçok aşamanın olduğunu belirten Bilgin, "Şu an masamızda sadece bir tane EYT formülü var'' dedi.

HOLLANDA VE ALMANYA MODELİ GÜNDEM DE YOK

Bilgin, Hollanda veya Almanya modellerinden bahsedildiğini ancak bunun doğru olmadığını açıkladı.

Kabine sonrası yaptığı açıklamalarda yıl sonuna kadar çalışmayı tamamlayacaklarını söyleyen Bilgin, Ocak ayı civarında bunu Meclis'e sunmayı planladıklarını dile getirmişti.

Bilgin, EYT düzenlemesinin içeriğine yönelik olarak bakanlık bünyesinde kurulan bir ekiple yürütülen çalışma neticesinde en uygun formülün devreye sokulacağını söylemişti.



Birkaç alternatif ve önerinin değerlendirildiği çalışma kapsamında sendikalarla diyalog halinde olunacak.

EYT NEDİR, KİMLERİ KAPSIYOR?



8 Eylül 1999'da yürürlüğe konan 4447 sayılı yasa ile emekli olmak için aranan sigortalılık süresi (erkek için 25, kadın için 20 yıl) ve prim ödeme (5000 gün) şartlarının yanına bir de yaş şartı (kadın için 58, erkek için 60 yaş) getirildi. 8 Eylül 1999'dan önce sigortalı olanların yeni şartlara entegrasyonu da sigortalılık süresine göre kademeli olarak sağlandı.



Emekli olmak için üç şartın (sigortalılık süresi, prim ödeme ve yaş şartının) birlikte sağlanması aranmaya başladı. 8 Eylül 1999 öncesi sigorta girişi olanlar EYT'li olarak adlandırılıyor.



KAÇ KİŞİ EYT'Lİ?



Emeklilikte yaşa takılanlar, emeklilik koşullarında 1999'da yapılan değişikliğin geçmişe dönük uygulanmasına son verilmesini, yaş şartı aranmadan, sigortalılık süresi ve prim günü koşullarını sağlayıp emekli olmayı talep ediyor.



Nisan 2022 itibarıyla Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) kayıtlı 4/a (SSK) kapsamında 16 milyon 406 bin, 4/b (Bağ-Kur) kapsamında 3 milyon 32 bin sigortalı bulunuyor.



Tahminlere göre, 4/a ve 4/b olmak üzere toplam 19 milyon 726 bin sigortalıdan yaklaşık 5-6 milyonu EYT sorunu yaşıyor.