Bakan Bilgin'den EYT açıklaması: En uygun formülü bulacağız

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Emeklilikte yaşa takılanların gözü hükümetin üzerinde çalıştığı düzenlemede.



Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile ilgili bakanlıklar arasında bir çalışma grubu oluşturulduğunu söyledi.



Kabine toplantısı sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bakan Bilgin, EYT ile ilgili çalışmaların devam ettiğini söyledi.



Bilgin, EYT düzenlemesinin içeriğine yönelik olarak Hazine ve Maliye Bakanlığı ile ortaklaşa yürütülen çalışma neticesinde en uygun formülün devreye sokulacağını söyledi.



EYT NEDİR, KİMLERİ KAPSIYOR?



8 Eylül 1999'da yürürlüğe konan 4447 sayılı yasa ile emekli olmak için aranan sigortalılık süresi (erkek için 25, kadın için 20 yıl) ve prim ödeme (5000 gün) şartlarının yanına bir de yaş şartı (kadın için 58, erkek için 60 yaş) getirildi. 8 Eylül 1999'dan önce sigortalı olanların yeni şartlara entegrasyonu da sigortalılık süresine göre kademeli olarak sağlandı.



Emekli olmak için üç şartın (sigortalılık süresi, prim ödeme ve yaş şartının) birlikte sağlanması aranmaya başladı. 8 Eylül 1999 öncesi sigorta girişi olanlar EYT'li olarak adlandırılıyor.