Bakan Bilgin'den Migros açıklaması: İşçilerin şikayetleriyle ilgili soruşturma başlattık

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Migros işçilerinin şikayetleri üzerine soruşturma başlattı.



Migros'un, İstanbul'un Esenyurt ilçesindeki deposunda çalışan işçiler, yüzde 8’lik zammı kabul etmeyip greve başlamıştı.

Ancak şirket, greve giden ''Depo, Liman, Tersane ve Deniz İşçileri Sendikası'' üyesi 257 işçiyi, işten çıkardı.

Konuya ilişkin Twitter'dan bir açıklama yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Hiçbir işçimizin, emekçimizin mağdur edilmesine göz yummayacağız" dedi.

Bilgin, "Migros çalışanı işçilerin şikayetleri ile ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak soruşturma başlattık" mesajını da paylaştı.

