Bakan Bolat: AB üyeliği için Almanya ile yakın temastayız

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Avrupa Birliği (AB) ile Gümrük Birliği'nin yenilenmesine yönelik bir hafta sonra AB Konseyi'nden çıkacak kararın muhtemelen Türkiye AB ilişkilerinde yeni bir yakınlaşmayı başlatabileceğini söyledi.



Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Berlin şubesinin düzenlediği iftar programında yaptığı konuşmada, Almanya’da Türk toplumuyla bir araya gelmekten memnuniyet duyduğunu ifade etti.



Bolat, Türkiye’nin Avrupa Birliği (AB) ile 2023 yılı ticaret hacminin 211 milyar dolara ulaştığını dile getirerek, "Bu nedenle Türkiye AB ilişkileri çok önemli. Ama Avrupa’nın da merkezi Almanya her yönüyle çok önemli. Ekonomisi, finans gücü, ticareti, yatırımları, turizmi ve hizmetler sektörü Türkiye ekonomisi için büyük önem taşıyor." diye konuştu.



"AB ÜYELİĞİ KONUSUNDA ALMANYA İLE TEMASTAYIZ"



Bolat, Türkiye’nin AB’ye üyeliği konusunda "kilidi çözmek" noktasında Almanya ile yakın temas içinde olduklarını dile getirerek, "Gümrük Birliğinin modernleştirilmesi ve hizmetler sektörünü de kapsama alması konusunda AB ile masaya oturmak istiyoruz. Bu noktada bir hafta sonra AB Konseyi'nden çıkacak karar, muhtemelen Türkiye AB ilişkilerinde yeni bir yakınlaşmayı başlatabilir." değerlendirmesinde bulundu.