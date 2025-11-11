Bakan Bolat: ABD ile ticaret ve yatırım işbirliğimizi daha da güçlendireceğiz

bu ülkeye ihraç edildiğini söyledi. Bolat, “Uzak ülkeler ve hedef ülkeler stratejilerimiz kapsamında yer alan ABD ile ticaret, yatırım ve enerji işbirliğimizi daha yüksek rakamlara çıkaracağız.” dedi.

TOBB Ticaret Merkezleri-Hedef Pazar ABD Zirvesi’nde konuşan Bolat, Türkiye’nin sanayi üretimi ve ihracatta güçlü bir performans sergilediğini belirtti. Eylül ayında sanayi üretiminin geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,9 arttığını ifade eden Bolat, yüksek teknolojili ürünlerin ihracattaki payının yüzde 42,8’e yükseldiğini vurguladı.

Bolat, ihracatçılara yönelik desteklerin kapsamının genişletildiğini hatırlatarak, kısa vadeli alıcı kredilerinin de artık desteklendiğini, ihracat konsorsiyumlarının yurt dışı giderlerinin 5 yıl süreyle destekleneceğini söyledi. Ayrıca Türk Eximbank’ın sermayesinin 88 milyar liraya çıkarıldığını ve günlük reeskont kredi limitinin 4,5 milyar liraya yükseltildiğini kaydetti.

ABD ile ticarette hedeflerinin büyüdüğünü ifade eden Bolat, “Geçen yıl karşılıklı ticaret hacmimiz 35 milyar doları geçti, bu yıl 38 milyar dolara ulaşmasını bekliyoruz. LNG anlaşmalarıyla önümüzdeki yıl 40 milyar doları aşacağız.” diye konuştu. ABD’nin Türkiye’nin en önemli ticaret ortaklarından biri olduğunu belirten Bolat, bu ülkede 2 binin üzerinde Amerikan firmasının üretim yaptığını, Türkiye’den ABD’ye de 13,4 milyar dolar doğrudan yatırım gittiğini bildirdi.

Bolat, küresel ticaretin yavaşladığı bir dönemde Türkiye’nin üretim ve ihracatta güçlü konumunu koruduğunu belirterek, “Bütün dünyada rekabet artarken, biz ihracata dayalı büyüme stratejimizle yolumuza kararlılıkla devam ediyoruz.” değerlendirmesinde bulundu.