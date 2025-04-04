Bakan Bolat: ABD'nin gümrük vergisi Türkiye için kötünün iyisi

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ABD'nin ek gümrük vergisi kararına ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

ABD'nin tüm ülkelere uygulanacak asgari ilave gümrük vergisi oranını yüzde 10 olarak belirlediğini kaydeden Bolat, Türkiye'nin en düşük ilave vergi uygulanan ülkeler grubunda yer aldığını ifade etti.



Bakan Bolat, "Çok sayıda ülkeye ABD'nin çok daha yüksek gümrük vergi oranları getirmesini, ABD'nin ithalatında Türkiye açısından bir miktar kötünün iyisi durumu olarak değerlendiriyoruz." dedi.



Yeni gelişmeler ışığında da ABD'ye yönelik ticaret ilişkilerini bu prensip ışığında sürdüreceklerini belirten Bolat, iki ülkenin ekonomik ilişkilerin artırılması yolunda çalışmalar yürüteceklerini dile getirdi.



Bolat, ilave gümrük vergileri getirilen her ülkenin ABD ile ikili bazda, ayrıca kendi piyasalarında ve ihracat pazarında ciddi karışıklıklar meydana gelebileceğine dikkat çekti.



ABD ile yeni dönemde gerekli diyaloğun başlatıldığını söyleyen Bolat, 100 milyar dolar ticaret hacmi hedefi için çalıştıklarını ifade etti.



Bolat, "İki ülke arasındaki dış ticarette 2024 yılı için ABD lehine 2,4 milyar dolarlık fazla olduğu için, Türkiye'den ABD'ye ihraç edilen ürünlere getirilen yüzde 10 ilave gümrük vergilerinin kaldırılması konusunda, ABD Ticaret Bakanlığı ve Ticaret Temsilcisi ile müzakerelerde söz konusu durumu ele almak istiyoruz." dedi.