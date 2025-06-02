İhracatta Cumhuriyet tarihi rekoru

Türkiye ekonomisini güçlü tutan kalemlerden biri olan ihracatta yeni rekor geldi.

Mayıs ayında ihracat 24.8 milyar dolara çıkarak Cumhuriyet tarihinin aylık mal ihracatı rekoru kırıldı.

Bakan Bolat'ın açıklamaları şöyle:



Mayıs'ta ihracat 24.8 milyar dolar oldu. Cumhuriyet tarihimizin aylık mal ihracatı rekoru kırıldı.



Avrupa Birliği başta olmak üzere Orta ve Afrika ülkelerinde talepte bir gerileme var.



ABD'de ise ticari kısıtlamalar arttırıldığı için ABD pazarı da zorlaşmıştır ve bu pazarlarda Uzakdoğu ülkelerinin yoğun bir baskısı var.



Dışarıdaki azalan ithalat taleplerine artan fiyat indirimleriyle rekabet şartlarına rağmen ve olumsuz takvim etkisine rağmen 24 milyar 800 milyon dolarlık ihracata ulaştık. Parite etkisi bu defa lehimize oldu.

İlk 5 ayda toplam ihracatımız %3,5 oranında artışla 110.9 milyar dolara ulaştı.



Mayıs ayında, geçen yılın aynı ayına göre ithalatta net artış sadece 700 milyon dolar olarak gerçekleşti.



Mayıs ayında, geçen yılın aynı ayına göre ithalatta net artış sadece 700 milyon dolar olarak gerçekleşti.



Mayıs ayında ithalat %2.1 artışla 31.3 milyar dolar (Önceki ay: 32.9 milyar dolar).



Mayıs ayında dış ticaret açığı Mayıs ayında 6.5 milyar dolar (Önceki ay: -12.1 milyar dolar).

Dış itcaret açığımızda Nisan ayında %40'ın üzerinde bir azalma oldu.