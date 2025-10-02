Bakan Bolat dış ticaret verilerini değerlendirdi

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe ile düzenlediği basın toplantısında eylül ayı dış ticaret rakamlarını değerlendirdi.



Bolat, 9 ayın 7’sinde ihracat artışı kaydedildiğini, ocak-eylül döneminde ihracatın yüzde 4,1 artışla 200,6 milyar dolara ulaştığını belirterek, “390 milyar dolarlık yıl sonu hedefimizi şimdiden yakaladık” dedi.



Bakan, hizmet ihracatının da yıllıklandırılmış bazda 120,4 milyar dolara yükseldiğini aktardı.



Eylülde ithalatın yüzde 8,8 artarak 29,5 milyar dolara çıktığını belirten Bolat, artışın en büyük nedeninin altın ithalatındaki yükseliş olduğunu söyledi. Dış ticaret açığının eylülde 6,9 milyar dolar, ocak-eylül döneminde ise 67 milyar dolar olduğunu açıkladı.



EN FAZLA ARTIŞ OTOMOTİVDE



Ocak-eylül döneminde ihracatı en çok artan ürünün 3,1 milyar dolarlık yükselişle motorlu kara taşıtları olduğunu söyleyen Bolat, savunma sanayisi ihracatının da 1,3 milyar dolar arttığını belirtti.



AB’ye ihracatta 115 milyar dolar beklentisi



AB ülkelerine ihracatın 9 ayda yüzde 8,2 artışla 86,8 milyar dolara çıktığını belirten Bolat, “Geçen yılki 108,5 milyar dolarlık ihracatın bu yıl en az 115 milyar dolara ulaşacağını tahmin ediyoruz” dedi.



"İSRAİL'E TİCARET SIFIRLANDI"



Basın toplantısında İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarını da sert sözlerle eleştiren Bolat, Türkiye’nin 1,5 yıldır İsrail’le hiçbir ticari faaliyeti olmadığını vurgulayarak, “Gümrüklerimiz İsrail’e kapalı, dış ticaret işlemleri sıfırdır” ifadelerini kullandı.



"İHRACATÇILARA GÜÇLÜ DESTEK"



Bolat, ihracatçılara 77 ayrı program kapsamında destek sağlandığını, Eximbank ve Merkez Bankası reeskont kredilerinde artış beklendiğini söyledi. Ayrıca yılbaşından bu yana emek yoğun sektörlere işçi başına 2 bin 500 lira istihdam desteği verildiğini de açıkladı.



Bolat, bu yıl 44 ülkeyle üst düzey ticaret görüşmeleri yaptıklarını, önümüzdeki günlerde Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi ve Türk-Afrika Ekonomi Zirvesi’nin gerçekleştirileceğini hatırlatarak, Türkiye’nin küresel ticarette etkinliğini artıracağını ifade etti.