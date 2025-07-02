Bakan Bolat: En yüksek ihracat artışı Haziran'da gerçekleşti
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, yılın ilk 6 ayında en yüksek ihracat artışının Haziran ayında yaşandığını açıkladı.
Türkiye'nin ihracatındaki artış devam ediyor. Ekonomi yönetiminin aldığı kararlar ve uygulamalar ihracat rakamlarını yeni rekorlara taşıyor.
Ticaret Bakanı Ömer Bolat "İlk 6 ayda en yüksek ihracat artışı Haziran ayında gerçekleşti" dedi. Bolat "Haziran ayı ihracatı %8 artışla 20.5 milyar dolar oldu. İthalat Haziran ayında 28.7 milyar dolar." ifadesini kullandı.
Bolat sözlerini şöyle sürdürdü:
"Haziran ayı itibarıyla son 12 ayda 267 milyar dolar ihracatla rekor kırdık. İlk 6 ayda ihracat %4.1 artışla 131.4 milyar dolar oldu"
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